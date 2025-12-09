السيدة هيام زهدي ملحس

Advertisement

تنعي المؤسسة البطريركية العالمية للإنماءالشاملوأعضاء مجلس الأمناء في والإغترابالرئيسة المؤسسة للجامعة للعلوم والتكنولوجياAUSTالسيدة هيام زهدي ملحسأرملة المرحوم قيصر صقروالدة الدكتور صقر أمنائها ومديرها الماليتتقدم المؤسسة من الدكتور رياض صقر وعائلته ومن الهيئة التعليمية بأحرّ التعازي سائلةً الله أن يسكن الفقيدة فسيح جنانه.المسيح قام.