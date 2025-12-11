تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
دار الأيتام الإسلامية تتقبل التعازي بفقيدها محمد بركات في هذا الموعد

Lebanon 24
11-12-2025 | 07:47
أعلن مجلس عمدة وادارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان - دار الأيتام الإسلامية، تقبل التعازي "بفقيد الدار الراحل الكبير الاستاذ محمد بركات يوم السبت الواقع في 13 كانون الأول 2025، وذلك في "مجمع محمد بركات" - المركز الرئيسي لدار الأيتام الإسلامية في الطريق الجديدة بين ابنائه و محبيه من الساعة 11:00 قبل الظهر وحتى الساعة 6:00  مساء"ً.
