دار الأيتام الإسلامية تتقبل التعازي بفقيدها محمد بركات في هذا الموعد

أعلن وادارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في - ، تقبل التعازي "بفقيد الدار الراحل الكبير الاستاذ يوم السبت الواقع في 13 كانون الأول 2025، وذلك في "مجمع محمد " - المركز لدار الأيتام الإسلامية في بين ابنائه و محبيه من الساعة 11:00 قبل الظهر وحتى الساعة 6:00 مساء"ً.

Advertisement