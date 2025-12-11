تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات
دار الأيتام الإسلامية تتقبل التعازي بفقيدها محمد بركات في هذا الموعد
Lebanon 24
11-12-2025
|
07:47
photos
0
أعلن
مجلس عمدة
وادارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في
لبنان
-
دار الأيتام الإسلامية
، تقبل التعازي "بفقيد الدار الراحل الكبير الاستاذ
محمد بركات
يوم السبت الواقع في 13 كانون الأول 2025، وذلك في "مجمع محمد
بركات
" - المركز
الرئيسي
لدار الأيتام الإسلامية في
الطريق الجديدة
بين ابنائه و محبيه من الساعة 11:00 قبل الظهر وحتى الساعة 6:00 مساء"ً.
دار الأيتام الإسلامية
الطريق الجديدة
الطريق الجديد
طريق الجديدة
مركز الرئيس
محمد بركات
مجلس عمدة
الإسلام
السيدة هيام صقر
Lebanon 24
السيدة هيام صقر
23:44 | 2025-12-10
10/12/2025 11:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
23:43 | 2025-12-10
10/12/2025 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الشابة ريان غالب زريقة
Lebanon 24
الشابة ريان غالب زريقة
08:43 | 2025-12-10
10/12/2025 08:43:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة هيام زهدي ملحس
Lebanon 24
السيدة هيام زهدي ملحس
23:42 | 2025-12-09
09/12/2025 11:42:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ماري نسيب بواري
Lebanon 24
ماري نسيب بواري
23:40 | 2025-12-09
09/12/2025 11:40:31
Lebanon 24
Lebanon 24
