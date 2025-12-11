جوزاف شكيب ابو شقرا

رقد على رجاء

شكيب

منسق الدروس العربية في سيدة الجمهور سابقًا

الحائز على (وسام الـمعارف) سنة 2004

زوجته المرحومة لورنس عرب

ابناه جاد وزوجته جاكلين مارتينز

وليد وزوجته ليلى يعيش

شقيقاه الدكتور العميد راجي ابو شقرا وعائلته (في فرنسا)

ملحم ابو شقرا وعائلته (في كندا)

شقيقته نسيبة ابو شقرا

اولاد عمه المرحوم : شربل ، سليمان ، حميد ، رينه وأورور وعائلاتهم (في المهجر)

اولاد اخواله المرحومين حنا ، وكريم وعائلاتهم (في المهجر)

اولاد خالته: عائلة المرحومة وداد ارملة المرحوم اميليو

ينعون اليكم فقيدهم المأسوف عليه

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في المهجر وبالتزامن يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة الرابعة ظهر السبت 13 الجاري في قاعة مار زخيا - عمشيت

تقبل التعازي بعد القداس في زخيا - عمشيت لغاية السادسة مساءً

للتعازي الرجاء التواصل على whatsapp على الأرقام التالية :

د. راجي : 0033674758571

ملحم : 0015149752488

نسيبة : 009613501943

حميد : 0015147794000

