والدة الصحافي سمير صبّاغ في ذمّة الله

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة هند خليل ظاهر، زوجة الأستاذ خالد صبّاغ، ووالدة كل من الصحافي سمير صبّاغ والأستاذ سيمون لاوند.



الفقيدة هي ابنة المرحوم خليل ظاهر والسيدة منيفة رشيد ظاهر، ولها من الإخوة: علي، ، خالد، حسن، جمال، ومن الشقيقات المرحومة سعاد.



ويُوارى جثمانها الثرى في جبانة بلدة كفررمان عند الساعة 10:30 من صباح يوم الجمعة 12 كانون الأول 2025.



وتُقبل التعازي للنساء والرجال بعد الدفن في منزل العائلة الكائن في كفررمان – الأعلى – جانب منزل الدكتور .



وللتعازي هاتفياً:



نجلها سمير: 81/498985



زوجها خالد: 71/474403



