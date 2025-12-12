تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

والدة الصحافي سمير صبّاغ في ذمّة الله

Lebanon 24
12-12-2025 | 00:09
A-
A+
Doc-P-1453995-639011203619597691.jpg
Doc-P-1453995-639011203619597691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة هند خليل ظاهر، زوجة الأستاذ خالد صبّاغ، ووالدة كل من الصحافي سمير صبّاغ والأستاذ سيمون لاوند.

الفقيدة هي ابنة المرحوم خليل حسين جواد ظاهر والسيدة منيفة رشيد ظاهر، ولها من الإخوة: علي، رياض، خالد، حسن، جمال، ومن الشقيقات المرحومة سعاد.

ويُوارى جثمانها الثرى في جبانة بلدة كفررمان عند الساعة 10:30 من صباح يوم الجمعة 12 كانون الأول 2025.

وتُقبل التعازي للنساء والرجال بعد الدفن في منزل العائلة الكائن في كفررمان – حي المرج الأعلى – جانب منزل الدكتور عمران فوعاني.

وللتعازي هاتفياً:

نجلها سمير: 81/498985

زوجها خالد: 71/474403
Advertisement
مواضيع ذات صلة
والدة الزميل رزق الله الحلو في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
والد الزميل عبدو الحلو في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24
والد زوجة المدير العام لرئاسة الجمهوريّة في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
12/12/2025 11:58:40 Lebanon 24 Lebanon 24

عمران فوعاني

حسين جواد

خليل حسين

حي المرج

الصحاف

الفقي

رياض

بانت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:13 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:47 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:44 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:43 | 2025-12-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:34 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:38 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:21 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-12
Lebanon24
23:13 | 2025-12-11
Lebanon24
07:47 | 2025-12-11
Lebanon24
23:44 | 2025-12-10
Lebanon24
23:43 | 2025-12-10
Lebanon24
08:43 | 2025-12-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24