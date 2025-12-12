تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
وفاة السيد خالد اليوسف
Lebanon 24
12-12-2025
|
02:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي السيد
خالد اليوسف
(أبو وليد)، وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة 12 كانون الأول 2025 في مدفن
المصلي
–
عكار العتيقة
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وفاة العسكريّ المتقاعد في الجيش محمد الخالد خلال ممارسته هواية الغطس
Lebanon 24
وفاة العسكريّ المتقاعد في الجيش محمد الخالد خلال ممارسته هواية الغطس
12/12/2025 11:58:46
12/12/2025 11:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خالد مشعل: قيادة الحركة تعمل على توفير الإغاثة للقطاع بكل السبل الممكنة
Lebanon 24
خالد مشعل: قيادة الحركة تعمل على توفير الإغاثة للقطاع بكل السبل الممكنة
12/12/2025 11:58:46
12/12/2025 11:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب خالد الرفاعي نقيبًا لعمّال كهرباء قاديشا
Lebanon 24
انتخاب خالد الرفاعي نقيبًا لعمّال كهرباء قاديشا
12/12/2025 11:58:46
12/12/2025 11:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض لافت في منسوب مياه نبع الصفا في وادي خالد
Lebanon 24
إنخفاض لافت في منسوب مياه نبع الصفا في وادي خالد
12/12/2025 11:58:46
12/12/2025 11:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عكار العتيقة
خالد اليوسف
السيد خالد
أبو وليد
سيد خالد
المصلي
خالد ا
عكار
قد يعجبك أيضاً
والدة الصحافي سمير صبّاغ في ذمّة الله
Lebanon 24
والدة الصحافي سمير صبّاغ في ذمّة الله
00:09 | 2025-12-12
12/12/2025 12:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
23:13 | 2025-12-11
11/12/2025 11:13:34
Lebanon 24
Lebanon 24
دار الأيتام الإسلامية تتقبل التعازي بفقيدها محمد بركات في هذا الموعد
Lebanon 24
دار الأيتام الإسلامية تتقبل التعازي بفقيدها محمد بركات في هذا الموعد
07:47 | 2025-12-11
11/12/2025 07:47:34
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة هيام صقر
Lebanon 24
السيدة هيام صقر
23:44 | 2025-12-10
10/12/2025 11:44:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
23:43 | 2025-12-10
10/12/2025 11:43:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
Lebanon 24
معلومات استخباراتية.. هذه خطة إسرائيل في جنوب لبنان
12:00 | 2025-12-11
11/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
00:09 | 2025-12-12
والدة الصحافي سمير صبّاغ في ذمّة الله
23:13 | 2025-12-11
جوزاف شكيب ابو شقرا
07:47 | 2025-12-11
دار الأيتام الإسلامية تتقبل التعازي بفقيدها محمد بركات في هذا الموعد
23:44 | 2025-12-10
السيدة هيام صقر
23:43 | 2025-12-10
خليل كاظم بك الخليل
08:43 | 2025-12-10
الشابة ريان غالب زريقة
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 11:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 11:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 11:58:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24