وفاة نجم "أدوار الشر" في هوليود بيتر غرين عن 60 عامًا

توفي الممثل الأميركي بيتر ، أحد أبرز وجوه أفلام التسعينيات وصاحب الأدوار الشريرة اللافتة في هوليود، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعدما عُثر عليه متوفّيًا داخل شقته في حي لوير إيست بمدينة ، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية، بينها مجلتا ونيويورك بوست.



وأكد مدير أعماله، غريغ إدواردز، أن الشرطة عثرت على غرين غير مستجيب داخل شقته قرابة الساعة 3:25 بعد ظهر الجمعة 12 كانون الأول، حيث جرى إعلان وفاته في المكان. وأوضح أن سبب الوفاة لم يُحدَّد بعد، فيما يواصل الطبيب الشرعي فحوصاته، مشيرًا إلى عدم وجود أي شبهة جنائية أو مؤشرات على تدخل خارجي.



وبحسب تقارير صحافية، أثار استمرار الموسيقى داخل شقة غرين لأكثر من 24 ساعة قلق الجيران، ما دفعهم إلى إبلاغ السلطات، التي اكتشفت وفاته لاحقًا.



ووصف إدواردز رحيل غرين بالصدمة الكبيرة، معتبرًا أنه كان ممثلًا استثنائيًا وموهبة فريدة في تجسيد الشخصيات المعقدة والشريرة، مشيرًا إلى أنه كان قد تواصل معه قبل أيام قليلة من وفاته. ولفت إلى أن غرين كان يستعد للمشاركة في مشاريع سينمائية جديدة، بينها فيلم الإثارة Mascots إلى جانب ميكي رورك، إضافة إلى فيلم الجريمة والدراما State of Confusion المقرر تصويره في وقت لاحق.



وشكّل بيتر غرين علامة فارقة في أدوار الشر خلال التسعينيات، واشتهر خصوصًا بدور "زد" في فيلم Pulp Fiction (1994) للمخرج كوينتن تارانتينو، ودور الشرير دوريان تايريل في The Mask مع جيم كاري. كما شارك في أعمال بارزة مثل The Usual Suspects، Training Day، Blue Streak، Clean, Shaven وLaws of Gravity. وبلغ رصيده الفني نحو 95 عملًا بين السينما والتلفزيون، وظهر في السنوات الأخيرة في مسلسلات مثل Chicago P.D. وThe Continental عام 2023.



وُلد غرين عام 1965 في نيوجيرسي، وعاش حياة شخصية صاخبة تخللتها صعوبات كبيرة في شبابه، قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا في هوليود ويواصل مسيرته الفنية حتى أيامه الأخيرة. وقد تفاعل محبو السينما مع خبر وفاته بحزن واسع، مستذكرين حضوره القوي وبصمته الخاصة في أفلام التسعينيات.

(الصحافة الأميركية)