تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة نجم "أدوار الشر" في هوليود بيتر غرين عن 60 عامًا

Lebanon 24
14-12-2025 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1454871-639012939007333894.webp
Doc-P-1454871-639012939007333894.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الممثل الأميركي بيتر غرين، أحد أبرز وجوه أفلام التسعينيات وصاحب الأدوار الشريرة اللافتة في هوليود، عن عمر ناهز 60 عامًا، بعدما عُثر عليه متوفّيًا داخل شقته في حي لوير إيست سايد بمدينة نيويورك، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أميركية، بينها مجلتا بيبول ونيويورك بوست.

وأكد مدير أعماله، غريغ إدواردز، أن الشرطة عثرت على غرين غير مستجيب داخل شقته قرابة الساعة 3:25 بعد ظهر الجمعة 12 كانون الأول، حيث جرى إعلان وفاته في المكان. وأوضح أن سبب الوفاة لم يُحدَّد بعد، فيما يواصل الطبيب الشرعي فحوصاته، مشيرًا إلى عدم وجود أي شبهة جنائية أو مؤشرات على تدخل خارجي.

وبحسب تقارير صحافية، أثار استمرار الموسيقى داخل شقة غرين لأكثر من 24 ساعة قلق الجيران، ما دفعهم إلى إبلاغ السلطات، التي اكتشفت وفاته لاحقًا.

ووصف إدواردز رحيل غرين بالصدمة الكبيرة، معتبرًا أنه كان ممثلًا استثنائيًا وموهبة فريدة في تجسيد الشخصيات المعقدة والشريرة، مشيرًا إلى أنه كان قد تواصل معه قبل أيام قليلة من وفاته. ولفت إلى أن غرين كان يستعد للمشاركة في مشاريع سينمائية جديدة، بينها فيلم الإثارة Mascots إلى جانب ميكي رورك، إضافة إلى فيلم الجريمة والدراما State of Confusion المقرر تصويره في وقت لاحق.

وشكّل بيتر غرين علامة فارقة في أدوار الشر خلال التسعينيات، واشتهر خصوصًا بدور "زد" في فيلم Pulp Fiction (1994) للمخرج كوينتن تارانتينو، ودور الشرير دوريان تايريل في The Mask مع جيم كاري. كما شارك في أعمال بارزة مثل The Usual Suspects، Training Day، Blue Streak، Clean, Shaven وLaws of Gravity. وبلغ رصيده الفني نحو 95 عملًا بين السينما والتلفزيون، وظهر في السنوات الأخيرة في مسلسلات مثل Chicago P.D. وThe Continental عام 2023.

وُلد غرين عام 1965 في نيوجيرسي، وعاش حياة شخصية صاخبة تخللتها صعوبات كبيرة في شبابه، قبل أن يحقق نجاحًا لافتًا في هوليود ويواصل مسيرته الفنية حتى أيامه الأخيرة. وقد تفاعل محبو السينما مع خبر وفاته بحزن واسع، مستذكرين حضوره القوي وبصمته الخاصة في أفلام التسعينيات.
 
(الصحافة الأميركية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن 60 عاماً... وفاة ممثل أميركيّ شهير داخل منزله
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
كسر قلب والدته.. وفاة نجم "تيك توك" عن 24 عامًا (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ملفات "إبستين"… استقالة غرين تشعل اشتباكًا مفتوحًا بين ترامب وحركة "ماغا"
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها عربية.. ما هي الدول الـ19 بقائمة ترامب لإعادة النظر ببطاقات "غرين كارد"؟
lebanon 24
Lebanon24
14/12/2025 15:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

تعازي ووفيات

مدينة نيويورك

نيويورك

تارانت

الصحاف

الشرع

جيران

بيبول

غرين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:37 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:04 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:53 | 2025-12-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2025-12-14
Lebanon24
00:37 | 2025-12-14
Lebanon24
07:04 | 2025-12-13
Lebanon24
00:53 | 2025-12-13
Lebanon24
02:13 | 2025-12-12
Lebanon24
00:09 | 2025-12-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24