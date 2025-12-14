تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
20
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
21
o
جبيل
18
o
صيدا
21
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
10
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
الياس خليل عربيد
Lebanon 24
14-12-2025
|
00:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
وفاة
الياس خليل
عربيد
مشنتف (ابو عادل)، رئيس بلدية
عبرا
سابقا، الدفن الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الاحد 14 كانون الاول 2025.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون
Lebanon 24
عربيد: نريد الاستثمار واعادة الاعمار واسترجاع الودائع وعودة الاقتصاد وبهذا فقط نؤمن الاستقرار الذي يستحقه اللبنانيون
14/12/2025 15:36:46
14/12/2025 15:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام استقبل عربيد ومحفوظ
Lebanon 24
سلام استقبل عربيد ومحفوظ
14/12/2025 15:36:46
14/12/2025 15:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
14/12/2025 15:36:46
14/12/2025 15:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
14/12/2025 15:36:46
14/12/2025 15:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الياس خليل
خليل عرب
من بعد
عبرا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصورة.. وفاة وزير سوري سابق
Lebanon 24
بالصورة.. وفاة وزير سوري سابق
05:24 | 2025-12-14
14/12/2025 05:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نجم "أدوار الشر" في هوليود بيتر غرين عن 60 عامًا
Lebanon 24
وفاة نجم "أدوار الشر" في هوليود بيتر غرين عن 60 عامًا
00:24 | 2025-12-14
14/12/2025 12:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
Lebanon 24
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
07:04 | 2025-12-13
13/12/2025 07:04:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
13/12/2025 12:53:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة السيد خالد اليوسف
Lebanon 24
وفاة السيد خالد اليوسف
02:13 | 2025-12-12
12/12/2025 02:13:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
Lebanon 24
إسرائيل تستبق الأعياد بمحاصرة لبنان بالنار والبارود
09:01 | 2025-12-13
13/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
Lebanon 24
كيف يمكن لهذه الدولة الخليجية أن تساعد لبنان؟
10:30 | 2025-12-13
13/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
Lebanon 24
بعد التهديد الإسرائيليّ... هذا ما تشهده بلدة يانوح الآن
10:55 | 2025-12-13
13/12/2025 10:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
Lebanon 24
بين الاحتواء والتصعيد.. برّي يفتح نافذة في واشنطن قبل الانفجار
11:00 | 2025-12-13
13/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. ويليام نون وزوجته ماريا فارس يكشفان عن جنس مولودهما الثاني (فيديو)
12:44 | 2025-12-13
13/12/2025 12:44:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
05:24 | 2025-12-14
بالصورة.. وفاة وزير سوري سابق
00:24 | 2025-12-14
وفاة نجم "أدوار الشر" في هوليود بيتر غرين عن 60 عامًا
07:04 | 2025-12-13
بالصورة... هذه تفاصيل الدفن والعزاء بالنائب غسان سكاف
00:53 | 2025-12-13
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
02:13 | 2025-12-12
وفاة السيد خالد اليوسف
00:09 | 2025-12-12
والدة الصحافي سمير صبّاغ في ذمّة الله
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
14/12/2025 15:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
14/12/2025 15:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
14/12/2025 15:36:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24