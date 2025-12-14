وداع رسمي وشعبي للنائب غسان سكاف…

ودّع البرلمان وبلدة عيتا الفخار في قضاء راشيا النائب غسان سكاف في مأتم مهيب وحاشد، اقيم في كنيسة القديس اندراوس الرسول - عيتا الفخار في قضاء راشيا، بحضور اللواء ميشال منسى ممثلا رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس الوزراء القاضي نواف سلام، النائب قبلان قبلان ممثلا ، النائب السابق عاصم عراجي ممثلا ، نائب رئيس مجلس النواب الاسبق إيلي الفرزلي، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل ابو فاعور، وعضوي كتلة "الجمهورية القوية" النائبين جورج عقيص والياس اسطفان، عضو كتلة " " النائب شربل مارون، النواب السابقين: محمد القرعاوي، فارس سعيد، فيصل الداود ومصطفى علوش، الوزيربن السابقين جمال الجراح ومحمد رحال، قائمقام راشيا نبيل المصري، قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، اضافة الى عائلة الفقيد وأهالي عيتا وقرى البقاع الغربي وراشيا وزحلة ووفد من مستشفى الجامعة الاميركية في ونقابتي الاطباء والمحامين.

كما حضر ممثل بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي ممثلا براعي ابرشية زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المتروبوليت أنطونيوس الصوري، الذي ترأس القداس يعاونه لفيف من الكهنة والآباء.

وحضر العميد روجيه لطوف ممثلا قائد الجيش، قائد منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي العميد الركن نديم عبد المسيح ممثلا المدير العام لقوى الأمن الداخلي، العميد نبيل الذوقي ممثلا المدير العام لامن الدولة، رئيس مكتب راشيا في الأمن العام الملازم اول باسل علبي، وضباط وممثلو أحزاب وقوى سياسية.

كما حضر وفد كبير من مشايخ طائفة الموحدين الدروز وأعضاء المجلس المذهبي الدرزي.

وعدّد المطران أنطونيوس الصوري مزايا سكافوبصماته المضيئة في الطب وفي السياسية وفي المواقف الوطنية الجامعة ومبادراته على مستوى تقريب وجهات النظر بين القوى السياسية.

ثم كانت كلمة وجدانية مؤثرة لزوجة الراحل المحامية ميسم يونس سكاف، عبرت فيها عن عميق الحزن لرحيل النائب سكاف، وشكرت ممثلي الرؤساء الثلاثة وممثل البطريرك اليازجي والكهنة والنواب وكل الحضور.