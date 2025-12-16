البروفيسور خليل نيقولا خوري

انتقل إلى رحمته تعالى يوم الاحد 14 كانون الاول 2025 المأسوف عليه المرحوم

خليل نيقولا

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 16 كانون الاول 2025 في مارالياس، القنطاري.

تقبل التعازي قبل الصلاة في ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

