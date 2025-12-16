بسم الله الرحمن
الرحيم
بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي
البروفيسور الدكتور إسماعيل
محمد الخليل
والده: المرحوم محمد الحاج إسماعيل الخليل
والدته: المرحومة فاطمة الدرويش
زوجته: ميرنا عبدالله علي أحمد
أولاده: رمزي، شيرين، ومايا الخليل
أشقاؤه: المرحوم قاسم
، والمرحوم معين، والدكتور أمين الخليل وعائلاتهم
شقيقاته: نجلا الزين
، والمرحومات ليلى صبرا، ناديا البربير، زاهية ياغي، زينة الخليل وعائلاتهن
أعمامه: المرحومون: كاظم الخليل، وعبد الرحمن الخليل، وصلاح الخليل، والدكتور سعد الله الخليل، وناظم الخليل
عماته: المرحومات: زينب عسيران، ومريم حيدر
، وسعاد عسيران، وعلية سعيدي
أشقاء زوجته: عماد علي أحمد، ومازن علي أحمد، وجمال علي أحمد، وعائلاتهم
يشيع جثمانه الطاهر اليوم الإثنين، 15 كانون الأول، انطلاقاً من أمام أفران شمسين - خلدة
، الساعة التاسعة والنصف، ويوارى الثرى في الحمادية – صور، بعد صلاة الظهر، في تمام الساعة الواحدة.
تقبل التعازي في دارة السفير المرحوم خليل الخليل، الحمادية، لغاية الساعة السادسة مساءً.
وفي بيروت
، يومي الثلاثاء والأربعاء، في 16 و17 كانون الأول، في فندق Radisson Blue، Dunes Center – فردان
، من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره: آل الخليل، درويش، علي أحمد، صبرا، الزين، البربير ياغي، عسيران، حيدر، سعيدي وأنسباؤهم.