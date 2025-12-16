تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

البروفيسور الدكتور إسماعيل محمد الخليل

Lebanon 24
16-12-2025 | 03:06
A-
A+
Doc-P-1455844-639014764425368185.jpg
Doc-P-1455844-639014764425368185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بسم الله الرحمن الرحيم
بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره
ننعى إليكم فقيدنا الغالي
البروفيسور الدكتور إسماعيل محمد الخليل
والده: المرحوم محمد الحاج إسماعيل الخليل
والدته: المرحومة فاطمة الدرويش
زوجته: ميرنا عبدالله علي أحمد
أولاده: رمزي، شيرين، ومايا الخليل
أشقاؤه: المرحوم قاسم، والمرحوم معين، والدكتور أمين الخليل وعائلاتهم
شقيقاته: نجلا الزين، والمرحومات ليلى صبرا، ناديا البربير، زاهية ياغي، زينة الخليل وعائلاتهن
أعمامه: المرحومون: كاظم الخليل، وعبد الرحمن الخليل، وصلاح الخليل، والدكتور سعد الله الخليل، وناظم الخليل
عماته: المرحومات: زينب عسيران، ومريم حيدر، وسعاد عسيران، وعلية سعيدي
أشقاء زوجته: عماد علي أحمد، ومازن علي أحمد، وجمال علي أحمد، وعائلاتهم
يشيع جثمانه الطاهر اليوم الإثنين، 15 كانون الأول، انطلاقاً من أمام أفران شمسين - خلدة، الساعة التاسعة والنصف، ويوارى الثرى في الحمادية – صور، بعد صلاة الظهر، في تمام الساعة الواحدة.
تقبل التعازي في دارة السفير المرحوم خليل الخليل، الحمادية، لغاية الساعة السادسة مساءً.
وفي بيروت، يومي الثلاثاء والأربعاء، في 16 و17 كانون الأول، في فندق Radisson Blue، Dunes Center – فردان، من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً.
الراضون بقضاء الله وقدره: آل الخليل، درويش، علي أحمد، صبرا، الزين، البربير ياغي، عسيران، حيدر، سعيدي وأنسباؤهم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البروفيسور خليل نيقولا خوري
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الدكتور عدنان محمد مروة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
أمر ملكي سعودي بتعيين الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان مفتياً عاماً للمملكة
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24
خليل كاظم بك الخليل
lebanon 24
Lebanon24
16/12/2025 14:21:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد الرحمن

علي أحمد

الرحمن

بيروت

الغالي

في دار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:07 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:05 | 2025-12-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:11 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2025-12-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2025-12-16
Lebanon24
03:07 | 2025-12-16
Lebanon24
03:05 | 2025-12-16
Lebanon24
12:11 | 2025-12-14
Lebanon24
05:24 | 2025-12-14
Lebanon24
00:37 | 2025-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24