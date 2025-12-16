البروفيسور الدكتور إسماعيل محمد الخليل

بسم الله الرحيم

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره

ننعى إليكم فقيدنا

البروفيسور الدكتور محمد

والده: المرحوم محمد الحاج إسماعيل الخليل

والدته: المرحومة فاطمة الدرويش

زوجته: ميرنا عبدالله

أولاده: رمزي، شيرين، ومايا الخليل

أشقاؤه: المرحوم ، والمرحوم معين، والدكتور أمين الخليل وعائلاتهم

شقيقاته: نجلا ، والمرحومات ليلى صبرا، ناديا البربير، زاهية ياغي، زينة الخليل وعائلاتهن

أعمامه: المرحومون: كاظم الخليل، وعبد الرحمن الخليل، وصلاح الخليل، والدكتور سعد الله الخليل، وناظم الخليل

عماته: المرحومات: زينب عسيران، ومريم ، وسعاد عسيران، وعلية سعيدي

أشقاء زوجته: عماد علي أحمد، ومازن علي أحمد، وجمال علي أحمد، وعائلاتهم

يشيع جثمانه الطاهر اليوم الإثنين، 15 كانون الأول، انطلاقاً من أمام أفران شمسين - ، الساعة التاسعة والنصف، ويوارى الثرى في الحمادية – صور، بعد صلاة الظهر، في تمام الساعة الواحدة.

تقبل التعازي في دارة السفير المرحوم خليل الخليل، الحمادية، لغاية الساعة السادسة مساءً.

وفي ، يومي الثلاثاء والأربعاء، في 16 و17 كانون الأول، في فندق Radisson Blue، Dunes Center – ، من الساعة الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً.

الراضون بقضاء الله وقدره: آل الخليل، درويش، علي أحمد، صبرا، الزين، البربير ياغي، عسيران، حيدر، سعيدي وأنسباؤهم.

