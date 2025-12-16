رقد على رجاء القيامة
جوزاف
شكيب ابو شقرا
منسق الدروس العربية في سيدة الجمهور سابقًا
الحائز على (وسام الـمعارف) سنة 2004
زوجته المرحومة لورنس عرب
ابناه جاد وزوجته جاكلين مارتينز
وليد وزوجته ليلى يعيش
شقيقاه الدكتور العميد راجي ابو شقرا وعائلته (في فرنسا)
ملحم ابو شقرا وعائلته (في كندا)
شقيقته نسيبة ابو شقرا
اولاد عمه المرحوم بطرس
: شربل ، سليمان ، حميد ، رينه وأورور وعائلاتهم (في المهجر)
اولاد اخواله المرحومين حنا ، جوزف
وكريم وعائلاتهم (في المهجر)
اولاد خالته: عائلة المرحومة وداد ارملة المرحوم اميليو كيروز
ينعون اليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في المهجر وبالتزامن يقام قداس وجناز لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد
ظهر السبت 13 الجاري في قاعة كنيسة
مار زخيا - عمشيت
تقبل التعازي بعد القداس في صالون كنيسة مار
زخيا - عمشيت لغاية السادسة مساءً
للتعازي الرجاء التواصل على whatsapp على الأرقام التالية :
د. راجي : 0033674758571
ملحم : 0015149752488
نسيبة : 009613501943
حميد :