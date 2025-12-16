شقيق النائب السابق نزيه نجم في ذمة الله

غيب الموت شقيق النائب السابق ، نجاح نجم.



يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الاربعاء في 17 الجاري 2025 في ماريوحنا (مدافن بطينا) وطى المصيطبة.



وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة لغاية السادسة مساء في ويوم الخميس في 18 الجاري من الساعة الحادية عشرة لغاية السادسة مساء في



Radisson Blue Hotel - Dunes Center راديسون بلو أوتيل ديون سنتر الطابق الاول.





