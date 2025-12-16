تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
شقيق النائب السابق نزيه نجم في ذمة الله
Lebanon 24
16-12-2025
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت شقيق النائب السابق
نزيه نجم
، نجاح
نقولا
نجم.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة
من بعد
ظهر يوم الاربعاء في 17 الجاري 2025 في
كنيسة
ماريوحنا
المعمدان
(مدافن
مار الياس
بطينا) وطى المصيطبة.
وتقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة لغاية السادسة مساء في
صالون الكنيسة
ويوم الخميس في 18 الجاري من الساعة الحادية عشرة لغاية السادسة مساء في
Radisson Blue Hotel - Dunes Center راديسون بلو أوتيل ديون سنتر
فردان
الطابق الاول.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
Lebanon 24
والدة النائب السابق شامل روكز في ذمة الله
16/12/2025 14:21:47
16/12/2025 14:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة النائب ميشال موسى في ذمة الله
Lebanon 24
شقيقة النائب ميشال موسى في ذمة الله
16/12/2025 14:21:47
16/12/2025 14:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
16/12/2025 14:21:47
16/12/2025 14:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع يرد على قاسم: إبحث لنا عن وسيط نزيه
Lebanon 24
جعجع يرد على قاسم: إبحث لنا عن وسيط نزيه
16/12/2025 14:21:47
16/12/2025 14:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
يوحنا المعمدان
صالون الكنيسة
الياس بطينا
مار الياس
نزيه نجم
المعمدان
نائب ال
الكنيست
قد يعجبك أيضاً
جوزاف شكيب ابو شقرا
Lebanon 24
جوزاف شكيب ابو شقرا
03:07 | 2025-12-16
16/12/2025 03:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البروفيسور الدكتور إسماعيل محمد الخليل
Lebanon 24
البروفيسور الدكتور إسماعيل محمد الخليل
03:06 | 2025-12-16
16/12/2025 03:06:13
Lebanon 24
Lebanon 24
البروفيسور خليل نيقولا خوري
Lebanon 24
البروفيسور خليل نيقولا خوري
03:05 | 2025-12-16
16/12/2025 03:05:03
Lebanon 24
Lebanon 24
وداع رسمي وشعبي للنائب غسان سكاف…
Lebanon 24
وداع رسمي وشعبي للنائب غسان سكاف…
12:11 | 2025-12-14
14/12/2025 12:11:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. وفاة وزير سوري سابق
Lebanon 24
بالصورة.. وفاة وزير سوري سابق
05:24 | 2025-12-14
14/12/2025 05:24:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
Lebanon 24
لبنانيون يعشقون الكويت.. وكويتيون يردّون
14:00 | 2025-12-15
15/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
Lebanon 24
خطة أميركية متكاملة لإدارة منطقة جنوب الليطاني
09:01 | 2025-12-15
15/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
Lebanon 24
"جود" ومعضلة الانتظام المالي ..الترخيص التجاري لا يكفي
10:01 | 2025-12-15
15/12/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
Lebanon 24
مَنْ المستفيد من لبنان المنزوع السلاح؟.. تقرير إيراني يُجيب
10:30 | 2025-12-15
15/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
Lebanon 24
مَنْ يحسم التباين الاميركي الإسرائيلي؟
11:00 | 2025-12-15
15/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
03:07 | 2025-12-16
جوزاف شكيب ابو شقرا
03:06 | 2025-12-16
البروفيسور الدكتور إسماعيل محمد الخليل
03:05 | 2025-12-16
البروفيسور خليل نيقولا خوري
12:11 | 2025-12-14
وداع رسمي وشعبي للنائب غسان سكاف…
05:24 | 2025-12-14
بالصورة.. وفاة وزير سوري سابق
00:37 | 2025-12-14
الياس خليل عربيد
فيديو
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
Lebanon 24
في رسالة مسجلة.. الملك تشارلز يكشف عن تطور لافت في علاجه من السرطان (فيديو)
00:21 | 2025-12-13
16/12/2025 14:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
16/12/2025 14:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
16/12/2025 14:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24