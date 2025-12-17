إنتقل إلى رحمته تعالى
توفيق مخايل بصول الخوري
أبناؤه: الدكتور جوزيف
الخوري زوجته ريما الشاب وعائلتهما
الدكتور ميشال الخوري زوجته الدكتورة نضال عيناتي وعائلتهما
إبنتاه: نهى زوجة المهندس رمزي عطوي وعائلتهما
روز زوجة الاستاذ ميشال الطحشي (رئيس مصلحة شؤون النواب) وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعونه إليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد
ظهر يوم الاربعاء 17 كانون الاول 2025 في كنيسة
السيدة، مغدوشة
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة
ويوم الجمعة 19 الجاري في صالون مطرانية بيروت
للروم الملكيين الكاثوليك
، طريق الشام
، الطبية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.