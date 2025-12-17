توفيق مخايل بصول الخوري

إنتقل إلى رحمته تعالى

توفيق مخايل بصول

أبناؤه: الدكتور الخوري زوجته ريما الشاب وعائلتهما

الدكتور ميشال الخوري زوجته الدكتورة نضال عيناتي وعائلتهما

إبنتاه: نهى زوجة المهندس رمزي عطوي وعائلتهما

روز زوجة الاستاذ ميشال الطحشي (رئيس مصلحة شؤون النواب) وعائلتهما

وأنسباؤهم ينعونه إليكم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الاربعاء 17 كانون الاول 2025 في السيدة، .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في ويوم الجمعة 19 الجاري في صالون مطرانية للروم ، ، الطبية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

