ليندا طانيوس رزق

Lebanon 24
17-12-2025 | 04:44
رقدت على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025 المأسوف عليها المرحومة
ليندا طانيوس رزق
أرملة المرحوم خليل عبدالله الشاعر
أولادها: جورجين زوجة هيام ملاّط
ماريات زوجة رفيق الدحداح
ريتا
عبد الله زوج المرحومة أولغا البستاني
ألبين زوجة كريستيان جنبرت
سيمون زوج ماري كريستين البركه
أحفادها: جورج ملّاط وزوجته تاتيانا بوخاطر وأولادهما هيام وجواد وهادي وشبلي
نبيل ملاط وزوجته لليا الخازن وأولادهما ماريا ونائل
كارل عبد الله الشاعر وزوجته ريتا رزق
أنطوني عبد الله الشاعر وزوجته تاتيانا الحاج
تيفاني سيمون الشاعر
جوليا سيمون الشاعر
شقيقها: أولاد المرحوم جوزف رزق وعائلاتهم
شقيقاتها: أولاد المرحومة سعاد خلف وعائلاتهم
أولاد المرحومة ماري لويز عون وعائلاتهم
المرحومة دولا
منی
وأنسباؤهم ينعونها إليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 17 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة المعونات، حارة صخر.
تقبل التعازي يوم الدفن الأربعاء 17 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً ويوم الخميس 18 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر لغاية الساعة 6 مساءً في صالون كنيسة سيدة المعونات، حارة صخر.
Advertisement
