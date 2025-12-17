رقدت على رجاء المجيدة يوم الثلاثاء 16 كانون الأول 2025 المأسوف عليها المرحومة

ليندا طانيوس رزق

أرملة المرحوم خليل عبدالله الشاعر

أولادها: جورجين زوجة هيام ملاّط

ماريات زوجة رفيق الدحداح

ريتا

زوج المرحومة

ألبين زوجة كريستيان جنبرت

سيمون زوج ماري كريستين البركه

أحفادها: ملّاط وزوجته تاتيانا بوخاطر وأولادهما هيام وجواد وهادي وشبلي

نبيل ملاط وزوجته لليا وأولادهما ماريا ونائل

كارل عبد الله الشاعر وزوجته ريتا رزق

أنطوني عبد الله الشاعر وزوجته تاتيانا الحاج

تيفاني سيمون الشاعر

جوليا سيمون الشاعر

شقيقها: أولاد المرحوم رزق وعائلاتهم

شقيقاتها: أولاد المرحومة سعاد خلف وعائلاتهم

أولاد المرحومة ماري لويز عون وعائلاتهم

المرحومة دولا

منی

وأنسباؤهم ينعونها إليكم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 17 الجاري الساعة الثالثة بعد الظهر في المعونات، .

تقبل التعازي يوم الدفن الأربعاء 17 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً ويوم الخميس 18 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر لغاية الساعة 6 مساءً في صالون سيدة المعونات، حارة صخر.

