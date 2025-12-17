زوجته: فيرونيكا نايك

أبناؤه: نجم زوجته باتريسيا جرجيان وأولادهما: ليا وغايل ومارك

جوي زوجته ليزا روش وأولاده: ايمي فيرونيكا وايثان جورجيو وأندريا ميكايل

أشقاؤه: عائلة المرحوم نبيل: أنجال زوجة خليل شبلي وعائلتهما

ربيع وعائلته

ندیم نجم زوجته ندى فايد وأولادهما: رولا زوجة اسامه سنو واولادهما

روان زوجة العميد خير الله وأولادهما

ماي أرملة المرحوم فيليب وأولادها: نيكول زوجة أندره ناضر وأولادهما

نادين زوجة فادي ناضر وأولادهما

زوجته بيرانجير بيكارد وأولادهما

المهندس ايلي نجم وأولاده: نور

كريم زوجته ايزابيل سانشيز كوباليدا

يارا

النائب السابق نزيه نجم زوجته رولا مرهج وأولادهما: هلا واولادها

فادي زوجته كريستيل مارتينوس وأولادهما

وانسباؤهم ينعون إليكم المرحوم

نجاح نقولا نجم

والدته المرحومة أنجال بيضا

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الاربعاء في 17 كانون الاول 2025 في ماريوحنا المعمدان (مدافن بطينا)، وطى المصيطبة ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة لغاية السادسة مساءً في صالون الكنيسة ويوم الخميس في 18 الجاري من الساعة الحادية عشرة لغاية السادسة مساءً في راديسون بلو أوتيل ديون سنتر الطابق الاول Radisson Blue Hotel - Dunes Center

