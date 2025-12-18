

اشقاؤها: روجيه طرزي وزوجته شلالا واولادهما: اميل، زوجته جيسي بيترسون وعائلتهما .

ميشال طرزي وزوجته لينة عريضة واولادهما: كميل وزوجته كيارا كتانيو وعائلتهما كارول زوجة نسناس وعائلتهما وعموم عائلات طرزي، شويري، طراد، ، شلالا، عريضة، بابادوبولوس ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة امال اميل طرزي ارملة المرحوم المحامي غبريال بولس طراد.

احتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاحد 16 تشرين الثاني 2025. ويقام قداس وجناز لراحة نفسها يوم غد الجمعة 19 كانون الاول 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في القديس نيقولاوس للروم ، الاشرفية.

تقبل التعازي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القديس نيقولاوس، الاشرفية.