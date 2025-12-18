تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

امال اميل طرزي

Lebanon 24
18-12-2025 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1456796-639016461216677526.jfif
Doc-P-1456796-639016461216677526.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اشقاؤها: روجيه طرزي وزوجته نجوى شلالا واولادهما: اميل، زوجته جيسي بيترسون وعائلتهما الكسندرا.
 
ميشال طرزي وزوجته لينة عريضة واولادهما: كميل شارل وزوجته كيارا كتانيو وعائلتهما كارول زوجة جوزف نسناس وعائلتهما وعموم عائلات طرزي، شويري، طراد، جبيلي، شلالا، عريضة، بابادوبولوس ينعون اليكم وفاة فقيدتهم الغالية المرحومة امال اميل  طرزي ارملة المرحوم المحامي غبريال بولس طراد.
احتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الاحد 16 تشرين الثاني 2025. ويقام قداس وجناز لراحة نفسها يوم غد الجمعة 19 كانون الاول 2025 في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية.
تقبل التعازي ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً في صالون كنيسة القديس نيقولاوس، الاشرفية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إميل لحود: اللبنانيون استقبلوا البابا بمحبة
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مكرم إميل الخوري حرب
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: أوروبا تظهر ميلا لمواصلة الحرب أما الولايات المتحدة فتميل إلى وقفها
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: لن نبخل من أجل لبنان بكل ما نملك من طاقات
lebanon 24
Lebanon24
18/12/2025 10:48:31 Lebanon 24 Lebanon 24

الارثوذكس

الكسندرا

الكسندر

الغالي

كنيسة

جبيلي

الغال

جوزف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:32 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:43 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:45 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:46 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:31 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:22 | 2025-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
02:32 | 2025-12-18
Lebanon24
02:15 | 2025-12-18
Lebanon24
04:45 | 2025-12-17
Lebanon24
04:44 | 2025-12-17
Lebanon24
04:43 | 2025-12-17
Lebanon24
05:30 | 2025-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24