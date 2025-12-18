الدكتور جيزال جبران رومي

رقدت على رجاء

الدكتور جيزال رومي

ارملة المرحوم الدكتور زاهي حكيم

اولادها: الدكتور نجيب وزوجته جانين البطل وابناهما زاهي وناجي

الدكتور آن-ماري وزوجها وابنتاهما كلوي وباسكال

دانييل وزوجها الدكتور جباره واولادهما كريستين ومايكل

ينعون اليكم فقيدتهم الغالية

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشر ظهر يوم الجمعة 19 الجاري في مار بولس للّاتين – .

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من العاشرة لغاية السادسة في بولس للّاتين – الفنار والسبت 20 الجاري في صالون كنيسة وبولس - من الثانية لغاية السابعة

