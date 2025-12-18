رقدت على رجاء القيامة
الدكتور جيزال جبران
رومي
ارملة المرحوم الدكتور زاهي نجيب
حكيم
اولادها: الدكتور نجيب وزوجته جانين البطل وابناهما زاهي وناجي
الدكتور آن-ماري وزوجها ميشال فاضل
وابنتاهما كلوي وباسكال
دانييل وزوجها الدكتور جوزف
جباره واولادهما كريستين ومايكل
ينعون اليكم فقيدتهم الغالية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشر ظهر يوم الجمعة 19 الجاري في كنيسة
مار بولس للّاتين – الفنار
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من العاشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مار
بولس للّاتين – الفنار والسبت 20 الجاري في صالون كنيسة مار بطرس
وبولس - قرنة شهوان
من الثانية لغاية السابعة