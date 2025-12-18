تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon 24
18-12-2025 | 22:24
والده: المحامي جهاد جورج عقل 
والدته: سميا توفيق رحال 
شقيقه: المهندس روي زوجته كارين فرزلي واولادهما: كريستوفر وأليسيا 
شقيقتاه: المحامية كارول زوجة يوسف كامل واولادهما: جاسمين روز وجورج
نادين زوجة فريد كامل واولادهما: نقولا، ماريا إليزابيت ونور كاترين
أخواله: عائلة المرحوم  كلوفيس توفيق رحال
المرحوم مارسيل توفيق رحال
عائلة المرحوم ناظم توفيق رحال
خالاته: عائلة المرحومة فريال ارملة جوزيف برباري 
امال ارملة المرحوم ميشال عطيه واولادها وعائلاتهم
مرتا زوجة الكومندور فادي حبيب اسكندر سماحه
وأنسبائهم ينعون إليكم المرحوم
الدكتور جورج جهاد عقل
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 18 كانون الاول 2025 في كاتدرائية مارجرجس المارونية، وسط بيروت.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكاتدرائية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون كنيسة مارالياس، الدامور لغاية الساعة الخامس والنصف مساءً ويوم الجمعة 19 الجاري في صالون كاتدرائية مارجرجس، المارونية، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
