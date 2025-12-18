والده: المحامي جهاد عقل

والدته: سميا توفيق رحال

شقيقه: المهندس روي زوجته كارين فرزلي واولادهما: كريستوفر وأليسيا

شقيقتاه: المحامية كارول زوجة يوسف كامل واولادهما: جاسمين روز وجورج

نادين زوجة فريد كامل واولادهما: ، ماريا إليزابيت ونور كاترين

أخواله: عائلة المرحوم كلوفيس توفيق رحال

المرحوم مارسيل توفيق رحال

عائلة المرحوم ناظم توفيق رحال

خالاته: عائلة المرحومة فريال ارملة برباري

امال ارملة المرحوم ميشال عطيه واولادها وعائلاتهم

مرتا زوجة الكومندور فادي حبيب اسكندر سماحه

وأنسبائهم ينعون إليكم المرحوم

الدكتور جورج جهاد عقل

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثانية ظهر يوم الخميس 18 كانون الاول 2025 في كاتدرائية مارجرجس ، .

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكاتدرائية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعد الدفن في صالون مارالياس، الدامور لغاية الساعة الخامس والنصف مساءً ويوم الجمعة 19 الجاري في صالون كاتدرائية مارجرجس، المارونية، وسط ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

