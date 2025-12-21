زوجته: اندره ادوارد طرزي
ابناه
الدكتور وليد زوجته الدكتورة غيا ساروفيم وعائلتهما
فادي زوجته مارينا دونكوفا وعائلتهما
ابنتاه: ميرنا دباغ
زينة زوجة جوي مجدلاني وعائلتهما
شقيقه: الكابتن مانولي دباغ وعائلته
شقيقات : لارا ابنة المرحومة جاسمان زوجة المرحوم اميل دياب
أولاد المرحومة لوريت زوجة المرحوم أنطوان صقر وعائلاتهم
دنيز زوجة الكابتن زياد البابا وأولادهما وعائلاتهم
وعموم عائلات : دباغ، طرزي، تخيمبوريس، مجدلاني، ساروفيم، دونكوفا دياب, صقر, البابا، حداد وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي
المأسوف عليه المرحوم
الكابتن خالد شفيق دباغ
والدته المرحومة رينيه تخيمبوريس
الراقد على رجاء القيامة
المجيدة والحياة الابدية فجر يوم السبت الواقع فيه 20 من شهر كانون الأول 2025 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم الاثنين 22 الجاري في كنيسة
القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الاشرفية - مار نقولا
. ومن ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة مار متر.
تقبل التعازي يوم الاثنين 22 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة
ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويوم الثلاثاء 23 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الاشرفية مار نقولا ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة وإعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً