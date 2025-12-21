زوجته: اندره ادوارد طرزي

ابناه

الدكتور وليد زوجته الدكتورة غيا ساروفيم وعائلتهما

فادي زوجته مارينا دونكوفا وعائلتهما

ابنتاه: ميرنا دباغ

زينة زوجة جوي مجدلاني وعائلتهما

شقيقه: الكابتن مانولي دباغ وعائلته

شقيقات : لارا ابنة المرحومة جاسمان زوجة المرحوم اميل

أولاد المرحومة لوريت زوجة المرحوم أنطوان صقر وعائلاتهم

دنيز زوجة الكابتن زياد البابا وأولادهما وعائلاتهم

وعموم عائلات : دباغ، طرزي، تخيمبوريس، مجدلاني، ساروفيم، دونكوفا دياب, صقر, البابا، حداد وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوم

الكابتن خالد شفيق دباغ

والدته المرحومة رينيه تخيمبوريس

الراقد على رجاء المجيدة والحياة الابدية فجر يوم السبت الواقع فيه 20 من شهر كانون الأول 2025 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة ظهر يوم الاثنين 22 الجاري في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الاشرفية - مار . ومن ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة مار متر.

تقبل التعازي يوم الاثنين 22 الجاري قبل الدفن في ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويوم الثلاثاء 23 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الاشرفية مار نقولا ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة وإعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً

