تعازي ووفيات

جورج عزيز طبال

Lebanon 24
21-12-2025 | 14:53
شقيقاه: المرحوم عبدالله زوجته سيلفيا فرنيني وأولادهما:
كارول
عزيز زوجته غوى العبسي وأولاهما
جوني عزيز طبال زوجته ناهيه بارود واولادهما: 
جويس زوجة ستيفان روجرز واولادهما (في المهجر)
نيقولا وزوجتهEllen  واولادهما (في المهجر)
شقيقتاه: حياة زوجة روجيه حكيم وابنتيهما: 
ليا حكيم (في المهجر)
ماريا زوجة أسعد طحان واولادهما
المرحومة نجاة
وعموم عائلات: طبال، حكيم، فرنيني، بارود، العبسي، روجرز، طحان، عبدالكريم، الروس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
جورج عزيز طبال
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الأحد 21 الجاري في كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الأشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاثنين 22 الجاري ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الأشرفية.
