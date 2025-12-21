جورج عزيز طبال

شقيقاه: المرحوم عبدالله زوجته سيلفيا فرنيني وأولادهما:

كارول

عزيز زوجته غوى العبسي وأولاهما

جوني عزيز طبال زوجته ناهيه واولادهما:

زوجة ستيفان روجرز واولادهما (في المهجر)

نيقولا وزوجتهEllen واولادهما (في المهجر)

شقيقتاه: حياة زوجة روجيه حكيم وابنتيهما:

ليا حكيم (في المهجر)

ماريا زوجة واولادهما

المرحومة نجاة

وعموم عائلات: طبال، حكيم، فرنيني، بارود، العبسي، روجرز، طحان، عبدالكريم، وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوم

عزيز طبال

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف ظهر 21 الجاري في دير سيدة الدخول للروم ، ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاثنين 22 الجاري ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة دير سيدة الدخول للروم الارثوذكس، الأشرفية.

Advertisement