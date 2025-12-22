تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

كلود فيليب نبيه جبر

Lebanon 24
22-12-2025 | 22:27
A-
A+
Doc-P-1458720-639020644861043216.jpg
Doc-P-1458720-639020644861043216.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إبنه: نبيه وزوجته ساندرا سلامه وعائلتهما
إبنته: ماري كريستين وزوجها بونيت ناندا
شقيقته: جاكلين جبر ارملة نلسن غرزوزي وعائلتهما
هنري إميل تيان وعائلته
ندي إميل تيان وعائلته
دافيد إميل تيان وعائلته في المهجر
وعائلات: جبر، تیان، زگا، سلامه، ناندا، غرزوزي، آل حدشيت وعموم عائلات حمانا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الإيمان والرجاء فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
كلود فيليب نبيه جبر
(زوجته المرحومة ساميا تيان)
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 21 كانون الأول 2025.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء 23 الجاري في كاتدرائية القيامة (الربوة - الرابية - قرنة شهوان)
ثم ينقل جثمانه الى حمانا حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار رومانوس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الاربعاء ٢٤ الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً في صالون الكاتدرائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وصول رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع الجلسة التشريعية قبل مناقشة بند تثبيت المتعاقدين مع وزارة الإعلام
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نبيه بري تعليقاً على الغارات: رسالة إسرائيلية لمؤتمر باريس لدعم الجيش وتكريماً لاجتماع الميكانيزم غداً
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:35 Lebanon 24 Lebanon 24

كاتدرائية

الرابية

القيامة

من بعد

الغالي

كنيسة

رابية

رومان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:28 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:24 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
22:28 | 2025-12-22
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21
Lebanon24
14:51 | 2025-12-21
Lebanon24
14:50 | 2025-12-21
Lebanon24
22:24 | 2025-12-18
Lebanon24
22:23 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24