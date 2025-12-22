إبنه: وزوجته ساندرا سلامه وعائلتهما

إبنته: ماري كريستين وزوجها بونيت ناندا

شقيقته: جاكلين جبر ارملة نلسن غرزوزي وعائلتهما

هنري إميل تيان وعائلته

ندي إميل تيان وعائلته

دافيد إميل تيان وعائلته في المهجر

وعائلات: جبر، تیان، زگا، سلامه، ناندا، غرزوزي، آل حدشيت وعموم عائلات وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الإيمان والرجاء فقيدهم المأسوف عليه المرحوم

كلود فيليب نبيه جبر

(زوجته المرحومة ساميا تيان)

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد الواقع فيه 21 كانون الأول 2025.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية ظهر يوم الثلاثاء 23 الجاري في (الربوة - - قرنة شهوان)

ثم ينقل جثمانه الى حمانا حيث تقام صلاة وضع البخور في مار رومانوس ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويوم الاربعاء ٢٤ الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً في صالون الكاتدرائية.

