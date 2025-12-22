تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

الكابتن خالد شفيق دباغ

Lebanon 24
22-12-2025 | 22:28
A-
A+
Doc-P-1458721-639020645363282858.jpg
Doc-P-1458721-639020645363282858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجته: اندره ادوارد طرزي
ابناه
الدكتور وليد زوجته الدكتورة غيا ساروفيم وعائلتهما
فادي زوجته مارينا دونكوفا وعائلتهما
ابنتاه: ميرنا دباغ
زينة زوجة جوي مجدلاني وعائلتهما
شقيقه: الكابتن مانولي دباغ وعائلته
شقيقات : لارا ابنة المرحومة جاسمان زوجة المرحوم اميل دياب
أولاد المرحومة لوريت زوجة المرحوم أنطوان صقر وعائلاتهم
دنيز زوجة الكابتن زياد البابا وأولادهما وعائلاتهم
وعموم عائلات : دباغ، طرزي، تخيمبوريس، مجدلاني، ساروفيم، دونكوفا دياب, صقر, البابا، حداد وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
الكابتن خالد شفيق دباغ
والدته المرحومة رينيه تخيمبوريس
الراقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الابدية فجر يوم السبت الواقع فيه 20 من شهر كانون الأول 2025 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاثنين 22 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الاشرفية - مار نقولا. ومن ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة مار متر.
تقبل التعازي يوم الاثنين 22 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويوم الثلاثاء 23 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الاشرفية مار نقولا ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة وإعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكابتن خالد شفيق دباغ
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
صائب شفيق النحاس
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
فادي شفيق بولس
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24
المرتضى ناعياً القاضي خالد زودة: العزاء لوطن خسر واحدا من أنبل حراس معناه
lebanon 24
Lebanon24
23/12/2025 08:21:42 Lebanon 24 Lebanon 24

صالون الكنيسة

الدينية

القيامة

الكنيست

رنا ❗️

من بعد

الغالي

نقولا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:27 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:24 | 2025-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:50 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:47 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:08 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
22:27 | 2025-12-22
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21
Lebanon24
14:51 | 2025-12-21
Lebanon24
14:50 | 2025-12-21
Lebanon24
22:24 | 2025-12-18
Lebanon24
22:23 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24