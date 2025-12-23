بياتريس نجيب جبر

أشقاؤها

عائلة المرحوم السفير

عائلة المرحوم المهندس

عائلة المرحوم المحامي غسان جبر

شقيقتها

عائلة المرحومة جورجيت جبر ليون

أسلافها

عائلة المرحوم المحامي

عائلة المرحومة رينيه

عائلة المرحومة ليديا كنعان حكيم

وعموم عائلات جبر، هنود، ليون، غالب، راهبة، حكيم، روكز وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة

بياتريس

أرملة المرحوم المحامي

فريد رشيد كنعان

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية ظهر يوم السبت 27 كانون الأول 2025 في مارتقلا .

تقبل التعازي في قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الأحد 28 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.

