تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

بياتريس نجيب جبر

Lebanon 24
23-12-2025 | 22:33
A-
A+
Doc-P-1459194-639021513451570251.jpg
Doc-P-1459194-639021513451570251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشقاؤها
عائلة المرحوم السفير أنطوان جبر
عائلة المرحوم المهندس فريد جبر
عائلة المرحوم المحامي غسان جبر
شقيقتها
عائلة المرحومة جورجيت جبر ليون
أسلافها
عائلة المرحوم المحامي جميل كنعان
عائلة المرحومة رينيه كنعان
عائلة المرحومة ليديا كنعان حكيم
وعموم عائلات جبر، هنود، ليون، غالب، راهبة، حكيم، روكز وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
بياتريس نجيب جبر
أرملة المرحوم المحامي
فريد رشيد كنعان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم السبت 27 كانون الأول 2025 في كنيسة مارتقلا الحازمية.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الأحد 28 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نجيب ساويرس: لم يسبق لي أنّ زرت تل أبيب في حياتي
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
قيس الشيخ نجيب يبدأ مهامه سفيرًا لـ"يونيسف" من ريف دمشق (صور)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة "اليونيسف" تعيّن الفنان قيس الشيخ نجيب كأول سفير لها في سوريا (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي استقبل سفير قطر لدى لبنان وجرى البحث في الأوضاع الراهنة
lebanon 24
Lebanon24
24/12/2025 08:21:50 Lebanon 24 Lebanon 24

صالون الكنيسة

أنطوان جبر

جميل كنعان

يوم الأحد

فريد جبر

الحازمية

نجيب جبر

الكنيست

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:28 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:27 | 2025-12-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:50 | 2025-12-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
22:28 | 2025-12-22
Lebanon24
22:27 | 2025-12-22
Lebanon24
14:53 | 2025-12-21
Lebanon24
14:51 | 2025-12-21
Lebanon24
14:50 | 2025-12-21
Lebanon24
22:24 | 2025-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24