والدة الفقيدة: جانيت ميشال القيم

إبناها: كارل اميل أبو منصور وزوجته كوهاريك باسمه جيان

سامي اميل أبو منصور

إبنتها: جوي ماري زوجة سيرج كلداني وعائلتهما

شقيقها: عامر كرم وزوجته ندى وعائلتهما

شقيقاتها: روز ماري زوجة معين ضومط وعائلتهما (في المهجر)

ريما زوجة كرم ضومط وعائلتهما (في المهجر)

جويس ماري زوجة أنطوان شحروري وعائلتهما (في المهجر)

عائلة زوجها أبو منصور

وعموم عائلات: أبو منصور، كرم، القيم، كلداني، سرايداريان، بيطار، ضومط، شحروري، حجّار، خشف، ، صايغ، عريضة وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بإيمان ورجاء فقيدتهم الغالية المرحومة

غريس ماري البير كرم

أرملة المرحوم المهندس زاهي اميل أبو منصور

الراقدة على رجاء المجيدة والحياة الأبدية يوم الثلاثاء الواقع فيه ٢٣ من شهر كانون الأول 2025 بأسرار الكنيسة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة ظهر يوم الجمعة ٢٦ الجاري في للروم الأرثوذكس، المطيلب وتوارى الثرى في مدافن العائلة (قرنة شهوان).

تقبل التعازي يوم الجمعة ٢٦ الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً

من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر.

ويوم السبت ٢٧ الجاري في صالون كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس، المطلب الرابية ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

