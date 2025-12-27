أشقاؤها
عائلة المرحوم السفير أنطوان جبر
عائلة المرحوم المهندس فريد جبر
عائلة المرحوم المحامي غسان جبر
شقيقتها
عائلة المرحومة جورجيت جبر ليون
أسلافها
عائلة المرحوم المحامي جميل كنعان
عائلة المرحومة رينيه كنعان
عائلة المرحومة ليديا كنعان حكيم
وعموم عائلات جبر، هنود، ليون، غالب، راهبة، حكيم، روكز وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
بياتريس نجيب جبر
أرملة المرحوم المحامي
فريد رشيد كنعان
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد
ظهر يوم السبت 27 كانون الأول 2025 في كنيسة
مارتقلا الحازمية
.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة
قبل الدفن إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الأحد 28 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.