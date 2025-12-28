وفاة والدة النائب عماد الحوت

توفيت والدة النائب الدكتور عماد ، الحاجة نازك زكي .



تقام صلاة التشييع بعد صلاة عصر اليوم، في البساتنه - مستديرة ، وتوارى في الثرى في جبانة الاسلامية - الحرج.



تقبل التعازي بعد الدفن في منزل ولديها الدكتور عماد والمهندس ربيع الحوت الكائن في بربور شارع المزرعة قبالة سنتر نجمة المزرعة، بناية اليشرطي الطابق السادس.



والثاني يوم الاثنين 29 كانون الثاني والثالث يوم الثلاثاء 30 منه، في قاعة مسجد - ساحة ، من الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساء للرجال والنساء.

Advertisement