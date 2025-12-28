تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
متفرقات

وفاة والدة النائب عماد الحوت

Lebanon 24
28-12-2025 | 03:25
 توفيت والدة النائب الدكتور عماد الحوت، الحاجة نازك زكي رمضان.

تقام صلاة التشييع بعد صلاة عصر اليوم، في مسجد الحاج محمد البساتنه - مستديرة شاتيلا،  وتوارى في الثرى في جبانة الاوقاف الاسلامية - الحرج.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل ولديها الدكتور عماد والمهندس ربيع الحوت الكائن في بربور شارع المزرعة قبالة سنتر نجمة المزرعة، بناية اليشرطي الطابق السادس.

والثاني يوم الاثنين 29 كانون الثاني والثالث يوم الثلاثاء 30 منه، في قاعة مسجد محمد الامين - ساحة الشهداء وسط بيروت، من الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساء للرجال والنساء. 
 
