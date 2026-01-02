تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات
الاب منصور نصري الجميّل في ذمة الله
Lebanon 24
02-01-2026
|
00:39
غيب الموت يوم الاربعاء الاب منصور نصري الجميّل.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة
من بعد
ظهر اليوم في
كنيسة سيدة
المعونات
عين الخروبة
.
