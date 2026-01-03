تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات
وفاة والدة الزميل فادي شهوان
Lebanon 24
03-01-2026
|
16:05
photos
غيّب الموت والدة الزميل
فادي شهوان
، حيث نشر الأخير عبر صفحته على
فيسبوك
صورة تضم والدته ووالده
مرفقة برسالة مؤثرة،
كتب فيها:
"وارجعتو التقيتو بالسما .. الله يرحمك
يا أمي
"
