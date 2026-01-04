إحياء ذكرى أربعين السفير خليل في الحمادية - صور

أقيم في دارة آل في الحمادية - صور ذكرى أربعين يوما على رحيل السفير ، بحضور فاعليات رسمية وروحية وعسكرية واجتماعية واغترابية من المناطق كافة.



وألقى نجل الفقيد، ، كلمة باسم العائلة شكر فيها المعزين قائلا: "لقد كان لمشاعركم أثر كبير في تخفيف مصابنا. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء".

