تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
10
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
6
o
النبطية
3
o
زحلة
3
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
إحياء ذكرى أربعين السفير خليل في الحمادية - صور
Lebanon 24
04-01-2026
|
09:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقيم في دارة آل
الخليل
في الحمادية - صور ذكرى أربعين يوما على رحيل السفير
خليل كاظم الخليل
، بحضور فاعليات رسمية وروحية وعسكرية واجتماعية واغترابية من المناطق
اللبنانية
كافة.
وألقى نجل الفقيد،
كاظم الخليل
، كلمة باسم العائلة شكر فيها المعزين قائلا: "لقد كان لمشاعركم
الطيبة
أثر كبير في تخفيف مصابنا. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إحياء ذكرى الشاعر محمد علي شمس الدين في طرابلس
Lebanon 24
إحياء ذكرى الشاعر محمد علي شمس الدين في طرابلس
05/01/2026 00:47:36
05/01/2026 00:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الثقافة رعى تكريم الشاعر طليع حمدان في ذكراه الأربعين
Lebanon 24
وزير الثقافة رعى تكريم الشاعر طليع حمدان في ذكراه الأربعين
05/01/2026 00:47:36
05/01/2026 00:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوت: الاحتفالات في شوارع لبنان إحياء لذكرى الضحايا وليست استفزازاً
Lebanon 24
الحوت: الاحتفالات في شوارع لبنان إحياء لذكرى الضحايا وليست استفزازاً
05/01/2026 00:47:36
05/01/2026 00:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
05/01/2026 00:47:36
05/01/2026 00:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
خليل كاظم الخليل
كاظم الخليل
عين السفير
اللبنانية
كاظم ال
باسم ال
الخليل
الطيبة
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجمة ملكي ملكي
Lebanon 24
نجمة ملكي ملكي
16:23 | 2026-01-04
04/01/2026 04:23:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"الكتلة الوطنيّة" نعت جورج الأشقر
Lebanon 24
"الكتلة الوطنيّة" نعت جورج الأشقر
10:25 | 2026-01-04
04/01/2026 10:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والدة الزميل فادي شهوان
Lebanon 24
وفاة والدة الزميل فادي شهوان
16:05 | 2026-01-03
03/01/2026 04:05:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
Lebanon 24
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
11:57 | 2026-01-03
03/01/2026 11:57:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير مكتب المفتي قبلان حسين أمهز في ذمة الله
Lebanon 24
مدير مكتب المفتي قبلان حسين أمهز في ذمة الله
04:54 | 2026-01-02
02/01/2026 04:54:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
Lebanon 24
الأمطار عائدة إبتداءً من هذا التاريخ...كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟
05:00 | 2026-01-04
04/01/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور وضعها الصحيّ وعزلها داخل المستشفى... فنانة عربيّة بارزة في ذمة الله (صورة)
05:18 | 2026-01-04
04/01/2026 05:18:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
16:23 | 2026-01-04
نجمة ملكي ملكي
10:25 | 2026-01-04
"الكتلة الوطنيّة" نعت جورج الأشقر
16:05 | 2026-01-03
وفاة والدة الزميل فادي شهوان
11:57 | 2026-01-03
انزلق من رأس الجبل نحو منحدر وعر مليء بالصخور.. وفاة الشاب فؤاد مخول بحادثة مؤسفة (فيديو)
04:54 | 2026-01-02
مدير مكتب المفتي قبلان حسين أمهز في ذمة الله
00:39 | 2026-01-02
الاب منصور نصري الجميّل في ذمة الله
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 00:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 00:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 00:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24