Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
تعازي ووفيات

إحياء ذكرى أربعين السفير خليل في الحمادية - صور

Lebanon 24
04-01-2026 | 09:42
Doc-P-1463716-639031417712973147.jpg
Doc-P-1463716-639031417712973147.jpg photos 0
أقيم في دارة آل الخليل في الحمادية - صور ذكرى أربعين يوما على رحيل السفير خليل كاظم الخليل، بحضور فاعليات رسمية وروحية وعسكرية واجتماعية واغترابية من المناطق اللبنانية كافة.

وألقى نجل الفقيد، كاظم الخليل، كلمة باسم العائلة شكر فيها المعزين قائلا: "لقد كان لمشاعركم الطيبة أثر كبير في تخفيف مصابنا. لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء".
مواضيع ذات صلة
إحياء ذكرى الشاعر محمد علي شمس الدين في طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة رعى تكريم الشاعر طليع حمدان في ذكراه الأربعين
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوت: الاحتفالات في شوارع لبنان إحياء لذكرى الضحايا وليست استفزازاً
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير السابق خليل كاظم الخليل في ذمة الله
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:36 Lebanon 24 Lebanon 24

خليل كاظم الخليل

كاظم الخليل

عين السفير

اللبنانية

كاظم ال

باسم ال

الخليل

الطيبة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-01-04
Lebanon24
10:25 | 2026-01-04
Lebanon24
16:05 | 2026-01-03
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03
Lebanon24
04:54 | 2026-01-02
Lebanon24
00:39 | 2026-01-02
