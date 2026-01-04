إبنا الفقيدة: المرحوم سليم، زوجته كارول زاده وعائلتهما

الياس وزوجته مارني مراد وعائلتهما

بناتها : نجاح وزوجها حداد وعائلتهما

نجوى وزوجها ادوار عون (رئيس بلدية الحدت) وعائلتهما

عليا وزوجها طوني كيروز وعائلتهما

ياسمين وزوجها وليد بارودي وعائلتهما

أشقاؤها: عائلة المرحوم مراد

عائلة المرحوم

عائلة المرحوم جورج

عائلة المرحوم

شقيقاتها: عائلة المرحومة ليلى

عائلة المرحومة ماري خوجة

عائلة المرحومة حسن شماس

وعائلات كيروز ، ملكي ، عبدالله ، زاده ، مراد ، حداد ، عون ، بارودي وانسباؤهم

في الوطن والمهجر وعموم عائلات المصيطبة وشليفا والحازمية والحدت

ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها



نجمة ملكي ملكي



ارملة المرحوم النائب السابق بشير سليم كيروز

الراقدة على رجاء يوم الخميس الاول من كانون الثاني مزودةً بالاسرار الالهية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة 2 الجاري

في مارت تقلا - الحازمية وينطلق موكب الجثمان الى بلدتها شليفا لترفع صلاة البخور في كنيسة مار انطونيوس البدواني وتوارى الثرى في مدافن العائلة.

لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء . صلّوا لأجلها

تقبل التعازي يوم الجمعة 2 الجاري قبل الصلاة في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة العاشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الحادية عشر ويوم السبت 3 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاحد 4 الجاري في صالون كنيسة السيدة -

ابتداءً من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكني

Advertisement