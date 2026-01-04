تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

نجمة ملكي ملكي

Lebanon 24
04-01-2026 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1463836-639031658804734652.jpg
Doc-P-1463836-639031658804734652.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
إبنا الفقيدة: المرحوم سليم، زوجته كارول زاده وعائلتهما
الياس وزوجته مارني مراد وعائلتهما
بناتها : نجاح وزوجها ايلي حداد وعائلتهما
نجوى وزوجها جورج ادوار عون (رئيس بلدية الحدت) وعائلتهما
عليا وزوجها طوني كيروز وعائلتهما
ياسمين وزوجها وليد بارودي وعائلتهما
أشقاؤها: عائلة المرحوم مراد
عائلة المرحوم عيسى
عائلة المرحوم جورج
عائلة المرحوم رزق الله
شقيقاتها: عائلة المرحومة ليلى عيتاني
عائلة المرحومة ماري خوجة
عائلة المرحومة حسن شماس
وعائلات كيروز ، ملكي ، عبدالله ، زاده ، مراد ، حداد ، عون ، بارودي وانسباؤهم
في الوطن والمهجر وعموم عائلات المصيطبة وشليفا والحازمية والحدت
ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها

نجمة ملكي ملكي

ارملة المرحوم النائب السابق بشير سليم كيروز
الراقدة على رجاء القيامة يوم الخميس الاول من كانون الثاني مزودةً بالاسرار الالهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الجمعة 2 الجاري
في كنيسة مارت تقلا - الحازمية وينطلق موكب الجثمان الى بلدتها شليفا لترفع صلاة البخور في كنيسة مار انطونيوس البدواني وتوارى الثرى في مدافن العائلة.
لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء . صلّوا لأجلها
تقبل التعازي يوم الجمعة 2 الجاري قبل الصلاة في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة العاشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الحادية عشر ويوم السبت 3 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية ابتداءً من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً ويوم الاحد 4 الجاري في صالون كنيسة السيدة - الحدت
ابتداءً من الساعة الحادية عشر من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكني
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس الصيني يعرب لملك تايلندا عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تركيا تعتقل ملكة جمال سابقة… ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال مصر تنفي الشائعات: أنا طبيبة وفنانة ولن أشوه صورتي
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 00:47:42 Lebanon 24 Lebanon 24

رزق الله

القيامة

عيتاني

من بعد

الغالي

كنيسة

الحدت

الغال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
10:25 | 2026-01-04
Lebanon24
09:42 | 2026-01-04
Lebanon24
16:05 | 2026-01-03
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03
Lebanon24
04:54 | 2026-01-02
Lebanon24
00:39 | 2026-01-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24