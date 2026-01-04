أولادها: جيرار اندره تابت
، وزوجته فاليري سلمون وأولادهما: كارل-أندريه وأودري
روني اندره تابت، وزوجته كارولين قرداحي وأولادهما: نيقولا ، رالف وتمارا
روجيه اندره تابت وابنه: وليد
عائلة المرحومة كارلا: أنطون الحويس وأولادهما
ساندرين زوجة رِزق زغيب وأولادهما: كارلا وفانسان
إلياس وماريا
إشقائها: عائلة المرحوم أنطوان عريس
عائلة المرحوم جورج
عريس
عائلة المرحوم جوزيف
عريس
عائلة المرحوم بيار
عريس
شقيقاتها: عائلة المرحومة نيللي أرملة الدكتور إيلي
طوّا
مارسيل أرملة الدكتور إميل حنّا وأولادها وعائلاتهم
سامية أرملة جيلبير بُولاد وأولادها وعائلاتهم
المرحومة ندى عريس
عائلة زوجها: عائلات المرحومين صبحي، هنري، جميل، عفيفة، ليون، ماري، ديمتري
، جوزيف، بشير وجان تابت
وعموم عائلات: تابت، عريس، وردة، الحويس ، سلمون، قرداحي، طوّا، حنّا، بُولاد، وزغيب ينْعُونَ إليكم بمزيدٍ من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية
فيرا
توفيق عريس
أرملة أندره تابت
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة الواقع فيه 2 كانون الثاني 2026 الساعة الثالثة بعد الظهر في كنيسة سيدة
العطايا، الأشرفية
. ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، رأس النبع.
تُقبَل التعازي يوم الجمعة 2 كانون الثاني قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم السبت 3 كانون الثاني من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة
سيدة العطايا، الأشرفية.