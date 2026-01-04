فيرا توفيق عريس

أولادها: ‎جيرار اندره ، وزوجته فاليري سلمون وأولادهما: كارل-أندريه وأودري

‎روني اندره تابت، وزوجته كارولين قرداحي وأولادهما: نيقولا ، رالف وتمارا

‎روجيه اندره تابت وابنه: وليد

عائلة المرحومة كارلا: أنطون الحويس وأولادهما

‎ساندرين زوجة رِزق زغيب وأولادهما: كارلا وفانسان

‎إلياس وماريا

‎إشقائها: ‎عائلة المرحوم أنطوان عريس

‎عائلة المرحوم عريس

‎شقيقاتها: ‎عائلة المرحومة نيللي أرملة الدكتور طوّا

‎مارسيل أرملة الدكتور إميل حنّا وأولادها وعائلاتهم

‎سامية أرملة جيلبير بُولاد وأولادها وعائلاتهم

‎المرحومة ندى عريس

‎عائلة زوجها: ‎عائلات المرحومين صبحي، هنري، جميل، عفيفة، ليون، ماري، ، جوزيف، بشير وجان تابت

‎وعموم عائلات: تابت، عريس، وردة، الحويس ، سلمون، قرداحي، طوّا، حنّا، بُولاد، وزغيب ينْعُونَ إليكم بمزيدٍ من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية

توفيق عريس

أرملة أندره تابت

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة الواقع فيه 2 كانون الثاني 2026 الساعة الثالثة بعد الظهر ‎في العطايا، . ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، رأس النبع.

‎تُقبَل التعازي يوم الجمعة 2 كانون الثاني قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ‎ويوم السبت 3 كانون الثاني من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً ‎في صالون سيدة العطايا، الأشرفية.

