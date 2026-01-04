تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

فيرا توفيق عريس

Lebanon 24
04-01-2026 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1463837-639031659754397544.jpg
Doc-P-1463837-639031659754397544.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أولادها: ‎جيرار اندره تابت، وزوجته فاليري سلمون وأولادهما: كارل-أندريه وأودري
‎روني اندره تابت، وزوجته كارولين قرداحي وأولادهما: نيقولا ، رالف وتمارا
‎روجيه اندره تابت وابنه: وليد
عائلة المرحومة كارلا: أنطون الحويس وأولادهما
‎ساندرين زوجة رِزق زغيب وأولادهما: كارلا وفانسان 
‎إلياس وماريا
‎إشقائها: ‎عائلة المرحوم أنطوان عريس
‎عائلة المرحوم جورج عريس
‎عائلة المرحوم جوزيف عريس
‎عائلة المرحوم بيار عريس
‎شقيقاتها: ‎عائلة المرحومة نيللي أرملة الدكتور إيلي طوّا
‎مارسيل أرملة الدكتور إميل حنّا وأولادها وعائلاتهم
‎سامية أرملة جيلبير بُولاد وأولادها وعائلاتهم
‎المرحومة ندى عريس
‎عائلة زوجها: ‎عائلات المرحومين صبحي، هنري، جميل، عفيفة، ليون، ماري، ديمتري، جوزيف، بشير وجان تابت
‎وعموم عائلات: تابت، عريس، وردة، الحويس ، سلمون، قرداحي، طوّا، حنّا، بُولاد، وزغيب ينْعُونَ إليكم بمزيدٍ من الحزن والأسى فقيدتهم الغالية
فيرا توفيق عريس
أرملة أندره تابت
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الجمعة الواقع فيه 2 كانون الثاني 2026 الساعة الثالثة بعد الظهر ‎في كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية. ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، رأس النبع.
‎تُقبَل التعازي يوم الجمعة 2 كانون الثاني قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ‎ويوم السبت 3 كانون الثاني من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً ‎في صالون كنيسة سيدة العطايا، الأشرفية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فيرا توفيق عريس
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
توفيق مخايل بصول الخوري
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر فلسطينية: إغتيال "عبدالله توفيق أبو شمالة" أحد أبرز قيادات حماس في غزة (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان لبنانيّ بارز يعيش قصّة حبّ... هل سيكون عريس الـ2026؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 08:11:01 Lebanon 24 Lebanon 24

كنيسة سيدة

الأشرفية

ديمتري

الغالي

كنيسة

جوزيف

عطايا

الغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:23 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:25 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:42 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:05 | 2026-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:01 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
23:30 | 2026-01-04
Lebanon24
16:23 | 2026-01-04
Lebanon24
10:25 | 2026-01-04
Lebanon24
09:42 | 2026-01-04
Lebanon24
16:05 | 2026-01-03
Lebanon24
11:57 | 2026-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24