والدة: الراحلة سيرين

ريم الريحاني وزوجها سليم شاراباتي وابنتهما ميرا وابنهما كارلوس

خالد الريحاني وزوجته تالا نجمة وابنتيهما آيلا ورينا وإبنهما ألبرت الصغير

وشقيقة: المرحوم عياش وزوجته بافليدس وإبنهما وابنتهما باتريسيا زوجة المرحوم الدبس وعائلتهما

المرحوم سمير عياش وولديه ريما وريّان

المرحوم بشارة عياش وزوجته المرحومة جيزال أولجوين وإبنهما المرحوم رمزي وإبنتهما وعائلتهما

الدكتورة هدى وزوجها المرحوم حبيب عبدو وابنتهما كارلا وعائلتها

مهى زوجة الدكتور ملحم أسود وابنتاهما نجوى وجنى

وزوجة الشقيق لِمَي الريحاني وزوجها زهير الفقيه

لرمزي الريحاني وإبنته لورين وعائلتها وجسي

لسرمد وزوجته أينا هاند وأبنائهما سيدر وبول ومايكل وعائلاتهم

أسرة الرريحاني

وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية

سميرة خليل عياش

زوجة أمين ألبرت الريحاني

تقام الصلاة لراحة نفسها في الساعة الثالثة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 30 كانون الاول 2025 في المجمّع الرعويّ لكنيسة مار يوسف الفريكه

تقبل التعازي في اليوم الأول في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده إبتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً ويومي الأربعاء والخميس الواقع فيه 31 كانون الاول والاول من كانون الثاني في بيت الريحاني في الفريكه من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً

