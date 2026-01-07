تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات

جورج انطون وكيل

Lebanon 24
07-01-2026 | 03:13
اولاده: ايلي زوجته ريما ابي عبدالله وابنتهما: رومي 
ماري ايليان زوجة سمير بومارون وولدهما: 
يوسف وعائلته
اشقاؤه: سامي زوجته جنان خوري واولادهما: جاد وفادي وعائلتهما
اولاد شقيقها المرحوم عبدو: نايله زوجة ابراهيم حنا الضاهر وعائلتها 
انطوان وكيل وعائلته
اولاد شقيقته المرحومة ساميه شفتري: هدى زوجة فهد قيقانو وعائلتها 
ماري كلود زوجة جبران قمر وعائلتها 
ابنة شقيقته المرحومة وداد فريحه: هيلدا وابنتها 
وعموم عائلات: وكيل، شحاده، العمّ، ابي عبدالله، بومارون، اوكوتي، خوري، اصيلي، كركور، حنا الضاهر، فرح، شفتري، قيقانو، قمر، فريحه، دمتي وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليه المرحوم

جورج انطون وكيل

الراقد على رجاء القيامة يوم الاثنين ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ مزوداً بالأسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء ٦ الجاري في كنيسة القديسة كاترينا (زهرة الاحسان)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ويومي الاربعاء والخميس ٧ و ٨ الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراّ ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة
