جورج انطون وكيل

اولاده: زوجته ريما ابي عبدالله وابنتهما: رومي

ماري ايليان زوجة سمير بومارون وولدهما:

يوسف وعائلته

اشقاؤه: سامي زوجته جنان واولادهما: جاد وفادي وعائلتهما

اولاد شقيقها المرحوم عبدو: نايله زوجة حنا وعائلتها

انطوان وكيل وعائلته

اولاد شقيقته المرحومة ساميه شفتري: هدى زوجة فهد قيقانو وعائلتها

زوجة قمر وعائلتها

ابنة شقيقته المرحومة وداد فريحه: هيلدا وابنتها

وعموم عائلات: وكيل، شحاده، العمّ، ابي عبدالله، بومارون، اوكوتي، خوري، اصيلي، كركور، حنا الضاهر، فرح، شفتري، قيقانو، قمر، فريحه، دمتي وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم المأسوف عليه المرحوم



انطون وكيل



الراقد على رجاء يوم الاثنين ٥ كانون الثاني ٢٠٢٦ مزوداً بالأسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية والنصف ظهر يوم الثلاثاء ٦ الجاري في القديسة كاترينا (زهرة الاحسان)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، مارمتر.

لكم من بعده طول البقاء

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ويومي الاربعاء والخميس ٧ و ٨ الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراّ ولغاية الساعة السادسة مساءً.

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة

