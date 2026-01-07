المحامي أدولف خليل تيّان

زوجته: مي حنّا

إبناه: خليل وزوجته كوكب تسفاي ورقو وابنتهما: تانيت

رمزي

إبنته: المحامية هالة وزوجها المحامي غروس وولداهما: نيلز وكيرا

شقيقاه: المحامي روجه

وزوجته عقل وعائلتهما

وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم المرحوم

المحامي خليل تيّان

والدته المرحومة نازك

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة ظهر يوم الاربعاء 7 كانون الثاني 2026 في ماريوسف ، الاشرفية.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويومي الخميس والجمعة 8 و 9 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة ماريوسف الحكمة، الاشرفية.

Advertisement