تعازي ووفيات

المحامي أدولف خليل تيّان

Lebanon 24
07-01-2026 | 03:15
زوجته: مي لطوف حنّا
إبناه: خليل وزوجته كوكب تسفاي ورقو وابنتهما: تانيت
رمزي
إبنته: المحامية هالة وزوجها المحامي تورستن غروس وولداهما: نيلز وكيرا
شقيقاه: المحامي روجه
جوزف وزوجته منى ابو عقل وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحوم
المحامي أدولف خليل تيّان
والدته المرحومة نازك أبو زيد
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء 7 كانون الثاني 2026 في كنيسة ماريوسف الحكمة، الاشرفية.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً ويومي الخميس والجمعة 8 و 9 الجاري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة ماريوسف الحكمة، الاشرفية.
