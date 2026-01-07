فؤاد فيليب خنيصر

ابناء الفقيد:

غسان خنيصر زوجته رنده حردان و اولادهما: نور, فواد و ربی

وليد خنيصر

شقيقاء:

أولاد المرحوم خنيصر وعائلاتهم

أولاد المرحوم متري خنيصر وعائلاتهم

شقيقته:

كانيا أرملة المرحوم رزق وعائلتها

أبناء :

أرملة المرحوم جورج سمعان: صونيا وعائلتها

أرملة المرحوم ميشال سمعان: نيللي وعائلتها

غسان سمعان زوجته ليزات داغر وعائلتهما

بنات حميه:

جورجيت أرملة المرحوم انطوان مهنا وعائلتها

حياة زوجة سمير صيرفي وعائلتهما

نوال أرملة المرحوم حبيب الشدياق وعائلتها

وعموم عائلات : خنيصر, سمعان, طبال, حردان, رزق, متى, خوري, شقير, داغر، مهنا, صيرفي, الشدياق وعموم أهالي الاشرفية وانسباؤهم

في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم المرحوم

فيليب خنيصر

زوجته المرحومة عائده حنا سمعان

الراقد على رجاء والحياة الأبدية يوم الاربعاء الواقع فيه 7 كانون الثاني 2026 متمما واجباته يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الخميس 8 الجاري في القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس الاشرفية (مار نقولا) ويوارى الثرى في مدافن العائلة (مار متر)

تقبل التعازي اليوم الخميس 8 قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء، ويوم غد الجمعة 9 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس. الاشرفية (مار نقولا) من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.

Advertisement