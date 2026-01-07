تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

فؤاد فيليب خنيصر

Lebanon 24
07-01-2026 | 22:25
A-
A+
Doc-P-1465252-639034467664714934.jpg
Doc-P-1465252-639034467664714934.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ابناء الفقيد:
غسان خنيصر زوجته رنده حردان و اولادهما: نور, فواد و ربی
وليد خنيصر
شقيقاء:
أولاد المرحوم جورج خنيصر وعائلاتهم
أولاد المرحوم متري خنيصر وعائلاتهم
شقيقته:
كانيا أرملة المرحوم رياض رزق وعائلتها
 أبناء حميه:
أرملة المرحوم جورج سمعان: صونيا خوري وعائلتها
أرملة المرحوم ميشال سمعان: نيللي شقير وعائلتها
غسان سمعان زوجته ليزات داغر وعائلتهما
بنات حميه:
جورجيت أرملة المرحوم انطوان مهنا وعائلتها
حياة زوجة سمير صيرفي وعائلتهما
نوال أرملة المرحوم حبيب الشدياق وعائلتها
وعموم عائلات : خنيصر, سمعان, طبال, حردان, رزق, متى, خوري, شقير, داغر، مهنا, صيرفي, الشدياق وعموم أهالي الاشرفية وانسباؤهم
في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدهم الغالي المرحوم
فؤاد فيليب خنيصر
زوجته المرحومة عائده حنا سمعان
الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الاربعاء الواقع فيه 7 كانون الثاني 2026 متمما واجباته الدينية يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس 8 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس الاشرفية (مار نقولا) ويوارى الثرى في مدافن العائلة (مار متر)
تقبل التعازي اليوم الخميس 8 قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء، ويوم غد الجمعة 9 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس. الاشرفية (مار نقولا) من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبي رميا : أحر التهاني لريمون فؤاد الخوري
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية بعد جراحة ثانية: "أنا أحسن الحمدلله"
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن وضع إكليل على ضريح فؤاد شهاب في غزير
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24
كلود فيليب نبيه جبر
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 07:09:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الدينية

القيامة

الكنيست

من بعد

الغالي

نقولا

كنيسة

الغال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:27 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:26 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:23 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:15 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:13 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:39 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:17 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
22:27 | 2026-01-07
Lebanon24
22:26 | 2026-01-07
Lebanon24
22:23 | 2026-01-07
Lebanon24
03:15 | 2026-01-07
Lebanon24
03:13 | 2026-01-07
Lebanon24
03:10 | 2026-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24