كارلا جورج ريشاني

رقدت على رجاء يوم الثلاثاء الواقع في 30 ديسمبر 2025 مزودة بالأسرار الإلهية المأسوف على صباها

كارلا ريشاني

والد الفقيدة جورج ريشاني

والدة الفقيدة ريما جمال فاخوري

شقيقتها ساندرا ريشاني، زوجها وائل الضعيف وولديهما جورج ومارك

جدتها سهير الشيخ أرملة المرحوم جمال فاخوري

عمها عائلة المرحوم ريشاني وارملته جويس فضول

عمتها ريتا ريشاني وزوجها رجا خير الله وعائلتهما

أخوالها سلام فاخوري وزوجته جولي دالير وعائلتهما

فؤاد فاخوري وزوجته بندوليت وعائلتهما

سامي فاخوري وزوجته تاتيانا وعائلتهما

خالاتها كارول فاخوري وزوجها ميشال قصّاص

كارين فاخوري أرملة المرحوم غسان حداد وأولادها

وعموم عائلات ريشاني، فاخوري، عفارة، الشيخ، خير الله، فضول، الخوري، قصّاص ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعونها إليكم بمزيد من الرجاء المسيحي والايمان بالقيامة المجيدة

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 8 يناير 2026 في سانت ريتا في المونتيفيردي.

ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة سيدة الرجاء للروم الملكيين في الفنار.

لنفسها الراحة ولكم من بعدها طول البقاء، صلوا لأجلها.

تقبل التعازي اليوم الخميس 8 يناير قبل الدفن من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وبعده حتى السادسة مساءً، ويوم الجمعة 9 يناير من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة سانت ريتا في المونتيفيردي.

