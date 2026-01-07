نهاد الياس أبو رزق

أولادها: فريد زوجته غريس سامي أشقر وولدهما الأرشمندريت أنطوان (الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية)

إبنتها ثريا وولدها المهندس ديب

شقيقها: إليزابيت نظاريان أرملة المرحوم عبدو الياس أبو رزق وعائلتها

شقيقاتها: أولاد المرحومة منى زوجة المرحوم منصور كرم وعائلاتهم هدى أرملة المرحوم جوزف وهبي وعائلتها

شقيقات زوجها: أولاد المرحومة بولين زوجة المرحوم جوزف الزغبي وعائلاتهم نجاة زوجة نخلة زيتونه وعائلتها الفيرا (أميرة) أرملة المرحوم جورج حموي وعائلتها ليلى زوجة عادل شمعون وعائلتها

عموم عائلات: أبو رزق، رزق، لميا، أشقر، نظاريان، كرم، وهبي، الزغبي، زيتونه، حموي، شمعون وعموم عائلات حوش حالا - وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية

الياس أبو رزق

زوجة المرحوم جورج فريد رزق

والدتها المرحومة أليس بشارة لميا

الراقدة يوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس في سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - حوش حالا رياق.

تقبل التعازي اليوم الخميس في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً ويوم الجمعة في صالون كنيسة رعية سهيلة قرب مدرسة Saint Sauveur من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.

ويوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 يقام قداس لراحة نفسها الساعة العاشرة في كنيسة دير المخلص - جون الشوف وتقبل التعازي بعد القداس في صالون الكنيسة لغاية الخامسة مساءً.

