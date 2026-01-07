تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
نهاد الياس أبو رزق

Lebanon 24
07-01-2026
أولادها: فريد زوجته غريس سامي أشقر وولدهما جورج الأرشمندريت أنطوان (الرئيس العام للرهبانية الباسيلية المخلصية) إيلي
إبنتها ثريا وولدها المهندس ديب سعادة
شقيقها: إليزابيت نظاريان أرملة المرحوم عبدو الياس أبو رزق وعائلتها
شقيقاتها: أولاد المرحومة منى زوجة المرحوم منصور كرم وعائلاتهم هدى أرملة المرحوم جوزف وهبي وعائلتها
شقيقات زوجها: أولاد المرحومة بولين زوجة المرحوم جوزف الزغبي وعائلاتهم نجاة زوجة نخلة زيتونه وعائلتها الفيرا (أميرة) أرملة المرحوم جورج حموي وعائلتها ليلى زوجة عادل شمعون وعائلتها
عموم عائلات: أبو رزق، رزق، لميا، أشقر، نظاريان، كرم، وهبي، الزغبي، زيتونه، حموي، شمعون وعموم عائلات حوش حالا - رياق وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية 
نهاد الياس أبو رزق
زوجة المرحوم جورج فريد رزق 
والدتها المرحومة أليس بشارة لميا
الراقدة يوم الأربعاء 7 كانون الثاني 2026 متممة واجباتها الدينية . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك - حوش حالا رياق.
تقبل التعازي اليوم الخميس في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً ويوم الجمعة في صالون كنيسة رعية الصليب سهيلة قرب مدرسة Saint Sauveur من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية السادسة مساءً.
ويوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 يقام قداس لراحة نفسها الساعة العاشرة في كنيسة دير المخلص - جون الشوف وتقبل التعازي بعد القداس في صالون الكنيسة لغاية الخامسة مساءً.
