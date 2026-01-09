هذه تفاصيل جنازة هلي نجل السيدة فيروز

توفي هلي الابن الأصغر لليسدة والموسيقار الراحل ، الخميس، عن عمر 68 عاما.



ورحل هلي بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ ولادته عام 1958.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر السبت 10 كانون الثاني 2026 في السيدة-المحيدثة في .

وفي تفاصيل الجنازة، تودع فيروز نجلها