تعازي ووفيات
هذه تفاصيل جنازة هلي نجل السيدة فيروز
Lebanon 24
09-01-2026
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي هلي
الرحباني
الابن الأصغر لليسدة
فيروز
والموسيقار الراحل
عاصي الرحباني
، الخميس، عن عمر 68 عاما.
ورحل هلي بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ ولادته عام 1958.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة
من بعد
ظهر السبت 10 كانون الثاني 2026 في
كنيسة
رقاد
السيدة-المحيدثة في
بكفيا
.
وفي تفاصيل الجنازة، تودع فيروز نجلها
