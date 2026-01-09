تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات

هذه تفاصيل جنازة هلي نجل السيدة فيروز

Lebanon 24
09-01-2026 | 13:23
Doc-P-1466220-639035873601805032.png
Doc-P-1466220-639035873601805032.png photos 0
توفي هلي الرحباني الابن الأصغر لليسدة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، الخميس، عن عمر 68 عاما.

ورحل هلي بعد معاناة كبيرة مع إعاقة حركية وذهنية لازمته منذ ولادته عام 1958.
 
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت 10 كانون الثاني 2026 في كنيسة رقاد السيدة-المحيدثة في بكفيا.
 
وفي تفاصيل الجنازة، تودع فيروز نجلها 

