قيادة الجيش تنعى العميد الركن المتقاعد جان فرح

تنعى ـــ العميد الركن المتقاعد ، الذي توفي بتاريخ 12 /1 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:- من مواليد: 1 /7 /1935 .- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 /9 /1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1986.- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد وتهنئته عدة مرات.- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.- عازب.يُنقل الجثمان بتاريخ 14 /1 /2026 الساعة 11.00 من مرتين - جبيل إلى مار يعقوب الرعوية – جبيل حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة.تُقبل التعازي بتاريخي 13 و14 /1 /2026 اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في الرعوية – جبيل، أو عبر الاتصال بابن شقيقة الفقيد السيد فرح على رقم الهاتف 110611 /03.