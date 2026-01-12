تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
قيادة الجيش تنعى العميد الركن المتقاعد جان فرح

Lebanon 24
12-01-2026 | 12:42
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه العميد الركن المتقاعد جان فرح ، الذي توفي بتاريخ 12 /1 /2026، وفي ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد: 1 /7 /1935 جبيل.
- تطوّع في الجيش بتاريخ 1 /10 /1956، ورقّي إلى رتبة ملازم بتاريخ 18 /9 /1959، ثم تدرّج في الترقية حتى رتبة عميد اعتبارًا من 1 /1 /1986.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- تابع عدة دورات دراسية في الداخل والخارج.
- عازب.
يُنقل الجثمان بتاريخ 14 /1 /2026 الساعة 11.00 من مستشفى سيدة مرتين - جبيل إلى كنيسة مار يعقوب الرعوية – جبيل حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة 16.00 في الكنيسة المذكورة.
تُقبل التعازي بتاريخي 13 و14 /1 /2026 اعتبارًا من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في صالون كنيسة مار يعقوب الرعوية – جبيل، أو عبر الاتصال بابن شقيقة الفقيد السيد جان كلود فرح على رقم الهاتف 110611 /03.
 
