الموت يُغيّب خالة الزميلة رانيا عبيد

غيّب الموت السيّدة لميا ملحم خالة الزميلة في " " رانيا عبيد.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم الأربعاء 14 الجاري، في سيّدة البشار- بقنابة .

تقبل التعازي يوم الاربعاء قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر وحتّى السادسة مساء، ويوم الخميس 15 منه، من الساعة الثانية من بعد الظهر وحتّى الساعة السادسة مساء.