13
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
4
o
زحلة
1
o
بعلبك
1
o
بشري
5
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
تعازي ووفيات
الموت يُغيّب خالة الزميلة رانيا عبيد
Lebanon 24
13-01-2026
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيّب الموت السيّدة لميا ملحم
عطالله
خالة الزميلة في "
لبنان 24
" رانيا عبيد.
يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الواحدة والنصف
من بعد
ظهر يوم الأربعاء 14 الجاري، في
كنيسة
سيّدة البشار- بقنابة
برمانا
.
تقبل التعازي يوم الاربعاء قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر وحتّى السادسة مساء، ويوم الخميس 15 منه، من الساعة الثانية من بعد الظهر وحتّى الساعة السادسة مساء.
