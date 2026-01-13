"التجمع الديموقراطي" نعى أحد مؤسسيه الأوائل محمد جميل زريق

نعى " الديموقراطي" في بيان، "المناضل الاجتماعي والوطني زريق، أحد أبرز المؤسسين الأوائل للتجمع و أمين سر قيادة فرع الجنوبي وعضو للتجمع ".



وأشار البيان الى "ان الراحل، شارك في كل محطات العمل الاجتماعي و الانساني، و ساهم في نشاطات التجمع الوطني الديموقراطي المطلبية وفي تحركات ثورة تشرين".

وعاهد التجمع الفقيد الراحل"متابعة الكفاح المثابر ، في مقدمة صفوف ثوار الحراك ، حتى انتصار أهداف ثورة 17 أكتوبر وإقامة الديموقراطية العلمانية الحديثة".

