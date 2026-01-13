تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تعازي ووفيات
"التجمع الديموقراطي" نعى أحد مؤسسيه الأوائل محمد جميل زريق
Lebanon 24
13-01-2026
|
09:20
نعى "
التجمع الوطني
الديموقراطي" في بيان، "المناضل الاجتماعي والوطني
محمد جميل
زريق، أحد أبرز المؤسسين الأوائل للتجمع و أمين سر قيادة فرع
ساحل المتن
الجنوبي وعضو
المجلس الوطني
للتجمع ".
وأشار البيان الى "ان الراحل، شارك في كل محطات العمل الاجتماعي و الانساني، و ساهم في نشاطات التجمع الوطني الديموقراطي المطلبية وفي تحركات ثورة تشرين".
وعاهد التجمع الفقيد الراحل"متابعة الكفاح المثابر ، في مقدمة صفوف ثوار الحراك ، حتى انتصار أهداف ثورة 17 أكتوبر وإقامة
الدولة المدنية
الديموقراطية العلمانية الحديثة".
