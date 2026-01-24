تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تعازي ووفيات

إيلي ملحم حرب

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:37
A-
A+
إيلي ملحم حرب
إيلي ملحم حرب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شقيق الفقيد : المرحوم الدكتور انطوان حرب زوجته مي خلاط واولادها :
مارك زوجته كريستال الجميل واولادهما: انطوان وايلي فادي زوجته سحر العطار واولادهما: نور، عليا، ميسا
شقيقته : الصيدلية سامية ارملة المرحوم جان الزعني وابنتها: 
دانيال زوجة لبيب باخوس واولادهما: ايلينا، يمنى، ماريا
وعموم عائلات : حرب، سمعان، خلاط، الزعني، الجميل، العطار، باخوس، غاريوس، صادر  وعموم عائلات تحويطة النهر وفرن الشباك وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي والايمان بالقيامة فقيدهم الغالي المرحوم
الدكتور
ايلي ملحم حرب
مؤسس مركز قسم الحروق في المستشفى الجامعي اللبناني - الجعيتاوي
(شقيقه المرحوم الدكتور جورج ملحم حرب)
الراقد على رجاء القيامة للحياة الابدية يوم الجمعة ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ مزوداً بالأسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت ٢٤ الجاري في كنيسة مار نوهرا تحويطة النهر - فرن الشباك.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الأحد ٢٥ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً
الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: رئيس بعثة "حباد" الحاخام إيلي شلينغر قتل خلال الهجوم في أستراليا
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير Forbes: هل تتداخل حرب بين أميركا وفنزويلا مع حرب أخرى بين إسرائيل وإيران؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24
في الساعات المُقبلة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان من أمطار وثلوج
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:09:31 Lebanon 24 Lebanon 24

يوم الأحد

القيامة

المسيح

من بعد

الغالي

كنيسة

مسيحي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:47 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:13 | 2026-01-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
Lebanon24
04:39 | 2026-01-24
Lebanon24
04:38 | 2026-01-24
Lebanon24
02:41 | 2026-01-21
Lebanon24
16:47 | 2026-01-19
Lebanon24
07:13 | 2026-01-19
Lebanon24
03:53 | 2026-01-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24