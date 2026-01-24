إيلي ملحم حرب

شقيق الفقيد : المرحوم الدكتور انطوان حرب زوجته مي خلاط واولادها :
مارك زوجته كريستال الجميل واولادهما: انطوان وايلي فادي زوجته سحر العطار واولادهما: نور، عليا، ميسا
شقيقته : الصيدلية سامية ارملة المرحوم جان الزعني وابنتها:
دانيال زوجة لبيب باخوس واولادهما: ايلينا، يمنى، ماريا
وعموم عائلات : حرب، سمعان، خلاط، الزعني، الجميل، العطار، باخوس، غاريوس، صادر وعموم عائلات تحويطة النهر وفرن الشباك وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي والايمان بالقيامة فقيدهم الغالي
المرحوم
الدكتور
ايلي
ملحم حرب
مؤسس مركز قسم الحروق في المستشفى الجامعي اللبناني - الجعيتاوي
(شقيقه المرحوم الدكتور جورج
ملحم حرب)
الراقد على رجاء القيامة
للحياة الابدية يوم الجمعة ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ مزوداً بالأسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم السبت ٢٤ الجاري في كنيسة
مار نوهرا تحويطة النهر - فرن الشباك.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الأحد ٢٥ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً
الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة