إيلي ملحم حرب

شقيق الفقيد : المرحوم الدكتور انطوان حرب زوجته مي خلاط واولادها :

مارك زوجته كريستال الجميل واولادهما: انطوان وايلي فادي زوجته سحر العطار واولادهما: نور، عليا،

شقيقته : الصيدلية سامية ارملة المرحوم جان الزعني وابنتها:

دانيال زوجة لبيب باخوس واولادهما: ايلينا، يمنى، ماريا

وعموم عائلات : حرب، سمعان، خلاط، الزعني، الجميل، العطار، باخوس، غاريوس، صادر وعموم عائلات تحويطة النهر وفرن الشباك وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي والايمان بالقيامة فقيدهم المرحوم

الدكتور

ملحم حرب

مؤسس مركز قسم الحروق في المستشفى الجامعي اللبناني - الجعيتاوي

(شقيقه المرحوم الدكتور ملحم حرب)

الراقد على رجاء للحياة الابدية يوم الجمعة ٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٦ مزوداً بالأسرار الالهية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة ظهر يوم السبت ٢٤ الجاري في مار نوهرا تحويطة النهر - فرن الشباك.

لكم من بعده طول البقاء

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. ويوم الأحد ٢٥ الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً

الرجاء استبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة

