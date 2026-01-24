تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جورج تامر حداد

Lebanon 24
24-01-2026 | 04:38
زوجته: دوللي فرنسوا تابت 
أولاده: تامر 
تمارا زوجة ميشال مفرّج واولادهما: جاك وميكايل 
نزار 
شقيقاه: آمال منعم ارملة شقيقه المرحوم جوزف حداد وأولادها: 
غازي وثريا وعائلتهما 
جميل حداد وزوجته وابنتهما: جوليانا 
أولاد شقيقته المرحومة جوزفين ارملة طانيوس ابوحيدر: نقولا ورياض وداليدا وألينا وعائلاتهم 
وعموم عائلات: حداد، تابت، أيوب، مفرّج، منعم، أبوحيدر، حنا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
المهندس 
جورج تامر حداد
(رئيس بلدية بسكنتا سابقاً)
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه 23 كانون الثاني 2026 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم السبت 24 الجاري في كنيسة دير مارمخايل، بسكنتا النهر ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.
لكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة دير مارمخايل  ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة بعد الظهر ويوم الاحد 25 الجاري في صالون كنيسة القديسة كاترينا (مدرسة زهرة الاحسان)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة 
واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً
