تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تعازي ووفيات
الأميرة نجوى مجيد ارسلان
Lebanon 24
24-01-2026
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميلاد مجيد... والله يحمي لبنان
Lebanon 24
ميلاد مجيد... والله يحمي لبنان
24/01/2026 15:09:44
24/01/2026 15:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام عبر اكس: اطيب التمنيات لكل اللبنانيين بميلاد مجيد راجياً ان يعزز هذا العيد الوحدة والتضامن بيننا لننهض بلبنان معاً
Lebanon 24
رئيس الحكومة نواف سلام عبر اكس: اطيب التمنيات لكل اللبنانيين بميلاد مجيد راجياً ان يعزز هذا العيد الوحدة والتضامن بيننا لننهض بلبنان معاً
24/01/2026 15:09:44
24/01/2026 15:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب المخرجة الفلسطينية نجوى نجار عضوا في مجلس إدارة الأكاديمية الأوروبية للسينما
Lebanon 24
انتخاب المخرجة الفلسطينية نجوى نجار عضوا في مجلس إدارة الأكاديمية الأوروبية للسينما
24/01/2026 15:09:44
24/01/2026 15:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بصيحة الفرو الفاخرة.. نجوى كرم تنسق فستانها الضيق
Lebanon 24
بصيحة الفرو الفاخرة.. نجوى كرم تنسق فستانها الضيق
24/01/2026 15:09:44
24/01/2026 15:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مجيد ارسلان
رسلان
نجوى
ميرت
قد يعجبك أيضاً
جورج تامر حداد
Lebanon 24
جورج تامر حداد
04:38 | 2026-01-24
24/01/2026 04:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلي ملحم حرب
Lebanon 24
إيلي ملحم حرب
04:37 | 2026-01-24
24/01/2026 04:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شكر على تعزية
Lebanon 24
شكر على تعزية
02:41 | 2026-01-21
21/01/2026 02:41:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عنايا ودّعت قزحيا عبّود والد رئيس البلدية
Lebanon 24
عنايا ودّعت قزحيا عبّود والد رئيس البلدية
16:47 | 2026-01-19
19/01/2026 04:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أوسيب لبنان" ينعى الزميل عيد الأشقر
Lebanon 24
"أوسيب لبنان" ينعى الزميل عيد الأشقر
07:13 | 2026-01-19
19/01/2026 07:13:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
04:38 | 2026-01-24
جورج تامر حداد
04:37 | 2026-01-24
إيلي ملحم حرب
02:41 | 2026-01-21
شكر على تعزية
16:47 | 2026-01-19
عنايا ودّعت قزحيا عبّود والد رئيس البلدية
07:13 | 2026-01-19
"أوسيب لبنان" ينعى الزميل عيد الأشقر
03:53 | 2026-01-18
وفاة الحاج محمود حيدر البيروتي
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 15:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 15:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 15:09:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24