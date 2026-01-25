ابنتاها: فيفيان ارملة المرحوم الياس مخلوف وعائلتها
باولا زوجة طارق عيد وعائلتها
احفادها: البرتو وانطوني مخلوف
سينتيا واميل عيد
وعموم عائلات ريّا، هنود، مخلوف، عيد، صوان
، جبور
، رنو، مخلوط وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر
ينعون اليكم فقيدتهما الغالية
ليلى يوسف هنود
ارملة المرحوم البير رزق ريّا
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في كنيسة القديس يوحنا
الذهبي الفم مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
المتحف طريق الشام
, حيث توارى الثرى في مدافن العائلة في زحلة
.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وبعده في صالون كنيسة سيدة
النجاة زحلة ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
ويوم غد الثلاثاء 27 الجاري في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك
المتحف طريق الشام
ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.