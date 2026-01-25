ابنتاها: فيفيان ارملة المرحوم الياس مخلوف وعائلتها

باولا زوجة طارق عيد وعائلتها

احفادها: البرتو وانطوني مخلوف

سينتيا واميل عيد

وعموم عائلات ريّا، هنود، مخلوف، عيد، ، ، رنو، مخلوط وكل من ينتسب اليهم في الوطن والمهجر

ينعون اليكم فقيدتهما الغالية

ليلى يوسف هنود

ارملة المرحوم البير رزق ريّا

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين 26 كانون الثاني 2026 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في الذهبي الفم مطرانية الروم المتحف , حيث توارى الثرى في مدافن العائلة في .

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً وبعده في صالون النجاة زحلة ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.

ويوم غد الثلاثاء 27 الجاري في صالون مطرانية الروم الملكيين المتحف طريق ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.

