الدكتورة زينه ميشال سماحه

Lebanon 24
25-01-2026 | 22:29
زوجها: الدكتور موريس أبراهيم سابا
إبنها: شريف موريس سابا وولده موريس
شقيقاتها: المرحومة نور هنري عريضه واولادها:
ميشال وعائلته و الدكتور بهيج وعائلته
المرحومة هدى
وعائلات: سابا، سماحه، عبود، رباط، عريضه، ضو، مسلم، لاوند، حداد وعموم عائلات الجوار والخنشاره في الوطن والمهجر ومن انتسب اليهم ينعون اليكم بالمزيد من التسليم لمشيئة الرب وعلى رجاء القيامة المأسوف عليها المرحومة
الدكتورة زينه ميشال سماحه
الراقدة على رجاء القيامة مزودة بالأسرار الالهية يوم السبت في 24 كانون الثاني 2026
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء في 27 الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في كنيسة نياح السيدة، الجوار.
تقبل التعازي يوم الاربعاء في 28 الجاري في صالون كنيسة مار الياس للروم الارثوذكس، المطليب ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا لغاية الخامسة مساءً.
