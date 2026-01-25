زوجها: الدكتور موريس أبراهيم سابا

إبنها: شريف موريس سابا وولده موريس

شقيقاتها: المرحومة نور هنري عريضه واولادها:

ميشال وعائلته و الدكتور بهيج وعائلته

المرحومة هدى

وعائلات: سابا، سماحه، عبود، رباط، عريضه، ضو، مسلم، لاوند، حداد وعموم عائلات الجوار والخنشاره في الوطن والمهجر ومن انتسب اليهم ينعون اليكم بالمزيد من التسليم لمشيئة وعلى رجاء المأسوف عليها المرحومة

الدكتورة زينه ميشال سماحه

الراقدة على رجاء القيامة مزودة بالأسرار الالهية يوم السبت في 24 كانون الثاني 2026

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء في 27 الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً في نياح السيدة، الجوار.

تقبل التعازي يوم الاربعاء في 28 الجاري في صالون للروم ، المطليب ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا لغاية الخامسة مساءً.

Advertisement