الموت يغيب والدة الزميلة نوف البشراوي

غيب الموت يوسفية ، والدة الزميلة في وزارة الاعلام نوف البشراوي، زوجة الزميل في "الوكالة " الحلو.



يقام قداس وجناز لراحة نفسها، في تمام الساعة الأولى بعد ظهر الخميس 29 كانون الثاني 2026، في مار اليان - راس .





تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده، في ، ونهار الجمعة 30 كانون الثاني في - نيو روضة، من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.





تتقدّم أسرة " " من الزميلين البشراوي والحلو بأحرّ التعازي، سائلين الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته.