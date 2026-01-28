تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
تعازي ووفيات
الموت يغيب والدة الزميلة نوف البشراوي
Lebanon 24
28-01-2026
|
16:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
غيب الموت يوسفية
جرجس
جبور
، والدة الزميلة في وزارة الاعلام نوف البشراوي، زوجة الزميل في "الوكالة
الوطنية للاعلام
"
رزق الله
الحلو.
يقام قداس وجناز لراحة نفسها، في تمام الساعة الأولى بعد ظهر الخميس 29 كانون الثاني 2026، في
كنيسة
مار اليان - راس
بعلبك
.
تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده، في
صالون الكنيسة
، ونهار الجمعة 30 كانون الثاني في
كنيسة مار يوسف
- نيو روضة، من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية السادسة مساءً.
تتقدّم أسرة
"
لبنان24
"
من الزميلين البشراوي والحلو بأحرّ التعازي، سائلين الله أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الموت يُغيّب خالة الزميلة رانيا عبيد
Lebanon 24
الموت يُغيّب خالة الزميلة رانيا عبيد
29/01/2026 01:41:49
29/01/2026 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض
29/01/2026 01:41:49
29/01/2026 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب والد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام
Lebanon 24
الموت يغيّب والد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام
29/01/2026 01:41:49
29/01/2026 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
Lebanon 24
الموت يغيّب النائب غسان سكاف
29/01/2026 01:41:49
29/01/2026 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الوطنية للاعلام
الوكالة الوطنية
كنيسة مار يوسف
صالون الكنيسة
رزق الله
مار يوسف
لبنان24
الكنيست
قد يعجبك أيضاً
شقيقة الوزير السابق محمد المشنوق في ذمة الله
Lebanon 24
شقيقة الوزير السابق محمد المشنوق في ذمة الله
02:36 | 2026-01-28
28/01/2026 02:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعد فارس الصياح
Lebanon 24
أسعد فارس الصياح
03:53 | 2026-01-27
27/01/2026 03:53:31
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى موسى بو ضومط
Lebanon 24
ليلى موسى بو ضومط
03:49 | 2026-01-27
27/01/2026 03:49:43
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتورة زينه ميشال سماحه
Lebanon 24
الدكتورة زينه ميشال سماحه
22:29 | 2026-01-25
25/01/2026 10:29:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى يوسف هنود
Lebanon 24
ليلى يوسف هنود
22:28 | 2026-01-25
25/01/2026 10:28:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب العاملين في القطاع العام والعسكريين... بيانٌ من وزارة الماليّة
07:27 | 2026-01-28
28/01/2026 07:27:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
Lebanon 24
ماذا يجري في مكتب وفيق صفا؟
04:45 | 2026-01-28
28/01/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
Lebanon 24
سيشتد في هذا الموعد.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الذي يضرب لبنان
02:42 | 2026-01-28
28/01/2026 02:42:06
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
Lebanon 24
الخازن يُغادر لبنان لإجراء عمليّة جراحيّة في الخارج
05:50 | 2026-01-28
28/01/2026 05:50:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
Lebanon 24
فنانة شهيرة في المستشفى... حرارتها وصلت إلى 40 درجة ووالدتها تطلب الدعاء لها
08:03 | 2026-01-28
28/01/2026 08:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
02:36 | 2026-01-28
شقيقة الوزير السابق محمد المشنوق في ذمة الله
03:53 | 2026-01-27
أسعد فارس الصياح
03:49 | 2026-01-27
ليلى موسى بو ضومط
22:29 | 2026-01-25
الدكتورة زينه ميشال سماحه
22:28 | 2026-01-25
ليلى يوسف هنود
22:28 | 2026-01-25
السيد جميل إبراهيم
فيديو
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن قريبا في أعمال مصرية.. وتكشف موقفا محرجا عن طفولتها (فيديو)
03:25 | 2026-01-26
29/01/2026 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
29/01/2026 01:41:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24