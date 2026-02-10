تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
يانوح تشيّع الشهيد حسن جابر ونجله واحمد سلامي في مأتم رسمي وشعبي

Lebanon 24
10-02-2026 | 12:39
شيعت بلدة يانوح في قضاء صور، اليوم، شهداءها الثلاثة العسكري في فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي حسن جابر ونجله الطفل علي بمأتم رسمي حيث أقيم للشهيد حسن جابر مراسم تشييع رسمية اقامتها قوى الامن الداخلي حيث عزف لحن الموتى والنشيد الوطني اللبناني، وقد لف نعش الشهيد جابر بالعلم اللبناني، فيما مثل المدير العام لقوى الامن الداخلي رائد عبد الله ورئيس شعبة المعلومات في التشييع رئيس فرع المعلومات فرع صيدا العقيد عبد النبي زبيب ، ورئيس مكتب المعلومات فرع صور الرائد نزيه عليق، بحضور عدد من النواب وقيادات من حركة "أمل" و"حزب الله" ورفاق الشهيد والفاعليات السياسية والروحية والأمنية والعسكرية وحشد من الاهالي، ثم قلد العقيد زبيب السعيد الشهيد جابر أوسمة الجرحى والجدارة ووسام الاستحقاق اللبناني والميدالية العسكرية وتلى كلمة بالمناسبة تقدم بها بالتعازي باسم اللواء عبد الله ورئيس شعبة المعلومات لذوي الفقيد جابر وإذاعة نبذة عن الشهيد.

وعند الانتهاء من المراسم الرسمية للتشييع شيع اهالي يانوح وحركة "أمل" و"حزب الله" بمأتم شعبي الشهداء الثلاثة حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامي حيث جاب موكب التشييع شوارع البلدة ورددت هتافات معادية لاسرائيل وشارك في التشييع عدد من النواب والفاعليات السياسية والروحية والبلدية وحشد كبير من الاهالي والجوار.

وقد أم الصلاة على جثامين الشهداء امام البلدة وعدد من رجال الدين ليواروا بعدها في الثرى. بعدها تقبلت عوائل الشهداء التعازي من الحضور.

 
