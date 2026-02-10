يانوح تشيّع الشهيد حسن جابر ونجله واحمد سلامي في مأتم رسمي وشعبي

شيعت بلدة يانوح في قضاء صور، اليوم، شهداءها الثلاثة العسكري في في قوى الامن الداخلي حسن جابر ونجله الطفل علي بمأتم رسمي حيث أقيم للشهيد حسن جابر مراسم تشييع رسمية اقامتها قوى الامن الداخلي حيث عزف لحن الموتى والنشيد الوطني اللبناني، وقد لف نعش الشهيد جابر بالعلم اللبناني، فيما مثل لقوى الامن الداخلي رائد ورئيس في التشييع رئيس فرع المعلومات فرع العقيد عبد النبي زبيب ، ورئيس مكتب المعلومات فرع صور الرائد نزيه عليق، بحضور عدد من النواب وقيادات من حركة "أمل" و" " ورفاق الشهيد والفاعليات السياسية والروحية والأمنية والعسكرية وحشد من الاهالي، ثم قلد العقيد زبيب الشهيد جابر أوسمة الجرحى والجدارة ووسام الاستحقاق اللبناني والميدالية العسكرية وتلى كلمة بالمناسبة تقدم بها بالتعازي باسم اللواء عبد الله ورئيس شعبة المعلومات لذوي الفقيد جابر وإذاعة نبذة عن الشهيد.

وعند الانتهاء من المراسم الرسمية للتشييع شيع اهالي يانوح وحركة "أمل" و"حزب الله" بمأتم شعبي الثلاثة حسن جابر ونجله الطفل علي وأحمد سلامي حيث جاب موكب التشييع شوارع البلدة ورددت هتافات معادية لاسرائيل وشارك في التشييع عدد من النواب والفاعليات السياسية والروحية والبلدية وحشد كبير من الاهالي والجوار.

وقد أم الصلاة على جثامين الشهداء امام البلدة وعدد من رجال الدين ليواروا بعدها في الثرى. بعدها تقبلت عوائل الشهداء التعازي من الحضور.