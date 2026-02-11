بسم الله الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنه أرجعى إلى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي وأدخلي "

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره

ننعي اليكم فقيدنا المغفور له بإذن الله المرحوم

الحاج الامير عمر الامير محمود شهاب

والدته المرحومة الحاجة زكية شومان

زوجته ثناء شفيق سنو

أولاده: الامير محمود، الامير مالك

بناتة: الاميرة دارين، المرحومة الاميرة ديالا

أحفاده: دايانا نصولي ومحمود ودانا ونور فاخوري

أشقاؤه الامراء: زوجته رنا برجاوي، رغيد زوجته هدى كنفاني، المرحوم زياد ارملته نورا

شقيقاته الاميرات: سهام، غادة زوجة شفيق سنو، جنان، رفا زوجة الدكتور فوزي زيدان، جمانا ارملة المرحوم نبيل سليمان

سيصلى على جثمانه الطاهر عقب صلاة عصر يوم الاربعاء الواقع فيه 22 شعبان 1447 هـ الموافق 11 شباط 2026 في جامع البسطه التحتا وسيوارى الثرى في جبانة الباشورة.

تقبل التعازي قبل وبعد الدفن يوم الأربعاء 11 شباط 2026 في منزله الكائن في قريطم شارع مدام بناية وايت تاور مقابل مدرسة الكوليج الطابق العاشر بلوك أ.

كما تقبل التعازي يومي الخميس والجمعه من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً في منزله.

سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يسكنه فسيح جناته.

الراضون بقضاء الله وقدره: آل شهاب وسنوونصولي وفاخوريوشومان وبرجاوي وكنفانيوزيدان وسليمانوالمهيني. وأنسباؤهم.

انا لله وانا اليه راجعون

