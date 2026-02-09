تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
المهندس الدكتور حنا انطون سعد

Lebanon 24
09-02-2026
A-
A+
المهندس الدكتور حنا انطون سعد
رقد على رجاء القيامة
المهندس الدكتور
حنا انطون سعد
والده المرحوم اللواء انطون سعد
والدته المرحومة برسيطا سعد
زوجته جانيت جرجس فياض
ابنتاه ريتا وزوجها فراس عبد الصمد وعائلتهما
مايا وزوجها آدم وودلي
أشقاؤه العميد المتقاعد بسام سعد وزوجته زينة بحليس وعائلتهما
لينا ارملة شقيقه المرحوم المهندس ايلي سعد وعائلتهما
المهندس فؤاد وزوجته ميليسا اسطفان وعائلتهما
شقيقته الدكتورة نهى سعد وعائلتها
حماته جانيت يوسف أرملة المرحوم جرجس فياض وأولادهما وعائلاتهم
وعائلات سعد، فياض، عبد الصمد، وودلي، بحليس، خلف، اسطفان، سماحة، بولس ، صفوري، اندراوس، شدراوي وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات تولا (زغرتا) ومار تقلا (الحازمية) ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين 9 الجاري في كنيسة مارت تقلا - الحازمية
وينطلق موكب الجثمان  الى بلدته تولا (زغرتا) ليوارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي الاثنين 9 الجاري قبل الجناز في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية من الحادية عشرة ولغاية الواحدة
وبعد الدفن في صالون كنيسة مار آسيا - تولا ، زغرتا من الثالثة من بعد الظهر ولغاية السادسة
والثلاثاء 10 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية من الثانية ولغاية السابعة
