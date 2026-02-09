رقد على رجاء

المهندس الدكتور

حنا انطون سعد

والده المرحوم اللواء انطون سعد

والدته المرحومة برسيطا سعد

زوجته جانيت

ابنتاه ريتا وزوجها فراس وعائلتهما

مايا وزوجها آدم وودلي

أشقاؤه العميد المتقاعد بسام سعد وزوجته زينة بحليس وعائلتهما

لينا ارملة شقيقه المرحوم المهندس سعد وعائلتهما

المهندس وزوجته ميليسا وعائلتهما

شقيقته الدكتورة نهى سعد وعائلتها

حماته جانيت يوسف أرملة المرحوم جرجس فياض وأولادهما وعائلاتهم

وعائلات سعد، فياض، عبد ، وودلي، بحليس، خلف، اسطفان، ، بولس ، صفوري، اندراوس، شدراوي وانسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات (زغرتا) ومار تقلا (الحازمية) ينعونه اليكم

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر الاثنين 9 الجاري في مارت تقلا -

وينطلق موكب الجثمان الى بلدته تولا (زغرتا) ليوارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي الاثنين 9 الجاري قبل الجناز في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية من الحادية عشرة ولغاية الواحدة

وبعد الدفن في - تولا ، من الثالثة من بعد الظهر ولغاية السادسة

والثلاثاء 10 الجاري في صالون كنيسة مارت تقلا - الحازمية من الثانية ولغاية السابعة

